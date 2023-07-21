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    12 проектов на 137 млрд тенге будет реализовано в области Улытау

    21 Июля 2023, 17:00

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК прибыл в область Улытау с рабочим визитом. Марата Карабаева ознакомили с текущей ситуацией и перспективами развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акима области.

    В ходе рабочего визита глава МИИР РК ознакомился с ходом реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений.

    В сообщении отмечается, что для бесперебойного обеспечения населения города питьевой водой за счет республиканского бюджета ведется реализация двух проектов. Общая их стоимость – порядка 12 млрд тенге. Работы нацелены завершить в октябре этого года.

    Затем аким области Улытау и глава МИИР РК побывали на площадке реконструкции и модернизации тепловых сетей. В рамках проекта «Реконструкция и модернизация тепловых сетей города предусмотрена реконструкция 3,8 км тепловых сетей. В этом году планируется реконструировать 0,8 км. Для дальнейшей реализации проекта в текущем году имеется дополнительная потребность в размере 2,6 млрд тенге.

    М. Карабаев отметил, что министерство готово рассмотреть выделение дополнительных средств при корректировке бюджета и наличии экономии.

    В рамках пула инвестиционных проектов МИИР РК в области планируется реализация 12 проектов на сумму порядка 137 млрд тенге с созданием 1 181 постоянного рабочего места.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Инфраструктурные проекты Регионы Казахстана Бюджет МИИР РК Улытауская область
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