12 проектов на 137 млрд тенге будет реализовано в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК прибыл в область Улытау с рабочим визитом. Марата Карабаева ознакомили с текущей ситуацией и перспективами развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акима области.

В ходе рабочего визита глава МИИР РК ознакомился с ходом реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений.

В сообщении отмечается, что для бесперебойного обеспечения населения города питьевой водой за счет республиканского бюджета ведется реализация двух проектов. Общая их стоимость – порядка 12 млрд тенге. Работы нацелены завершить в октябре этого года.

Затем аким области Улытау и глава МИИР РК побывали на площадке реконструкции и модернизации тепловых сетей. В рамках проекта «Реконструкция и модернизация тепловых сетей города предусмотрена реконструкция 3,8 км тепловых сетей. В этом году планируется реконструировать 0,8 км. Для дальнейшей реализации проекта в текущем году имеется дополнительная потребность в размере 2,6 млрд тенге.

М. Карабаев отметил, что министерство готово рассмотреть выделение дополнительных средств при корректировке бюджета и наличии экономии.

В рамках пула инвестиционных проектов МИИР РК в области планируется реализация 12 проектов на сумму порядка 137 млрд тенге с созданием 1 181 постоянного рабочего места.