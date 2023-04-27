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    12 преступлений за день раскрыли в Костанайской области

    27 Апреля 2023, 21:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 12 преступлений раскрыли полицейские Костанайской области за один день в ходе ОПМ «Правопорядок», стартовавшего 26 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Стражи правопорядка, военнослужащие и волонтеры большое внимание уделяют патрулированию населенных пунктов, административных участков и дачных массивов. Так же в рамках ОПМ предусмотрена работа по выявлению иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, контроль за подучетными лицами. В ходе проведения ОПМ задействовано более тысячи сотрудников полиции.

    За первый день было раскрыто 12 преступлений, два ранее совершенных преступления в Костанае и Рудном. Задержано двое преступников, находящихся в розыске. Выявлено два факта хранения и сбыта наркотических средств. Помимо этого, полицейскими проведен обход жилого массива и проверены квартиры, сдаваемые в наем.

    ОПМ «Правопорядок» в области продлится до 28 апреля.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Борьба с преступностью
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