12 постов установили на въездах в Алматы на Курбан айт
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На въездах в Алматы установлены 12 постов, усилен порядок, чтобы не завозили в город скот на убой. Дежурить группы будут до 22 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
В Алматы празднование Курбан айта в этом году проходит онлайн. Традиционное жертвоприношение можно сделать дистанционно, оставив заявку на сайте qurban2021.kz. Представители алматинской мечети прочтут молитву от имени заказчика, а мясо отдадут малоимущим семьям.
«Как бы сильно пандемия ни мешала нам жить, я думаю, что жертвоприношение онлайн – самый оптимальный вариант. Во-первых, заказчик не потратит своего времени, побережет свое здоровье, оставаясь дома. А мясо с жертвоприношения нуждающимся людям доставляют волонтеры», - сказал главный имам Алматы Толеби Оспан.
Всего за несколько часов волонтеры центральной мечети Алматы доставили жертвенное мясо 400 семьям. Особые требования предъявляются к мясникам. Все они должны иметь сертификаты, подтверждающие их профпригодность.
«Всё в рамках карантинных мер: мясники все в масках, ножи и остальные приборы дезинфицируем каждые пять минут», - рассказывает мясник Асан Абиев.
784 заявки поступили на онлайн-жертвоприношение в Алматы. Представители мечети и волонтеры обещают отработать их в течение трех дней.
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