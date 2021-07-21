12 постов установили на въездах в Алматы на Курбан айт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На въездах в Алматы установлены 12 постов, усилен порядок, чтобы не завозили в город скот на убой. Дежурить группы будут до 22 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В Алматы празднование Курбан айта в этом году проходит онлайн. Традиционное жертвоприношение можно сделать дистанционно, оставив заявку на сайте qurban2021.kz. Представители алматинской мечети прочтут молитву от имени заказчика, а мясо отдадут малоимущим семьям.

«Как бы сильно пандемия ни мешала нам жить, я думаю, что жертвоприношение онлайн – самый оптимальный вариант. Во-первых, заказчик не потратит своего времени, побережет свое здоровье, оставаясь дома. А мясо с жертвоприношения нуждающимся людям доставляют волонтеры», - сказал главный имам Алматы Толеби Оспан.

Всего за несколько часов волонтеры центральной мечети Алматы доставили жертвенное мясо 400 семьям. Особые требования предъявляются к мясникам. Все они должны иметь сертификаты, подтверждающие их профпригодность.

«Всё в рамках карантинных мер: мясники все в масках, ножи и остальные приборы дезинфицируем каждые пять минут», - рассказывает мясник Асан Абиев.

784 заявки поступили на онлайн-жертвоприношение в Алматы. Представители мечети и волонтеры обещают отработать их в течение трех дней.