12 побед казахстанцев в 13 боях - итоги вечера бокса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел большой вечер профессионального бокса, хедлайнером которого стал казахстанский боксер Данияр Елеусинов, завоевавший титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Результаты всех боев.:

Елхан Табынбаев (Казахстан, 3-0, 2 КО) — Эльмар Абдуллаев (Азербайджан, 0-1) — победа Табынбаева решением большинства голосов судей

Акниет Алимбай (Казахстан, 1-0, 0 КО) — Зайнобиддин Собиров (Узбекистан, 0-1) — победа Алимбая единогласным решением судей

Айдар Амирзаков (Казахстан, 1-1, 0 КО) — Дилшодбек Исроилов (Узбекистан, 0-1) — победа Амирзакова единогласным решением судей

Ангелина Лукас (Казахстан, 1-0, 0 КО) — Светлана Василевская (Украина, 0-1) — победа Лукас единогласным решением судей

Аскат Жантурсынов (Казахстан, 5-1, 4 КО) — Сурат Гараев (Азербайджан, 1-0, 0 КО) — победа Гараева единогласным решением судей

Сапарбай Айдаров (Казахстан, 6-0, 2 КО) — Андрей Шеметов (Украина, 6-2-1, 4 КО) — победа Айдарова единогласным решением судей

Айдар Шарибаев (Казахстан, 9-1, 7 КО) — Шохрух Абдиев (Россия, 9-3-1, 3 КО) — победа Шарибаева решением большинства голосов судей

Даулет Даукенов (Казахстан, 10-2, 4 КО) — Елдорбек Саидов (Узбекистан, 5-7-2, 3 КО) — победа Даукенова единогласным решением судей

Даурен Елеусинов (Казахстан, 10-1-1, 9 КО) — Али Маммадов (Азербайджан, 13-5, 3 КО) — победа Елеусинова техническим нокаутом в третьем раунде

Жанкош Тураров (Казахстан, 25-0, 18 КО) — Абдумонем Саид (Египет, 22-2-1, 11 КО) — победа Турарова нокаутом в первом раунде

Ержан Залилов (Казахстан, 13-3-2, 7 КО) — Искандер Харсан (Казахстан, 9-2, 6 КО) — победа Залилова нокаутом во втором раунде

Иван Дычко (Казахстан, 11-0, 11 КО) — Александр Устинов (Россия, 36-6-1, 27 КО) — победа Дычко техническим нокаутом в первом раунде

Данияр Елеусинов (Казахстан, 11-0, 6 КО) — Хуан Эрнан Леаль (Аргентина, 15-2, 4 КО) — победа Елеусинова единогласным решением судей.





