Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    12 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    12 Октября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    84 года назад (1938-2014) родился НИЯЗБЕКОВ Шакен Онласынович - известный дизайнер, художник-монументалист, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников СССР, автор дизайна Государственного флага.

    Уроженец Тараза. Окончил Ленинградское художественное училище по художественной обработке дерева, художник-конструктор по художественной обработке дерева (1958); Ленинградский институт им. В.И. Мухиной, художник-конструктор по художественной обработке металла (1966).

    Трудовая деятельность: художник-конструктор Ленинградского научно-исследовательского института электросварки (1963-1966.); художник ВДНХ Казахской ССР (1966-1968); главный художник Алматы (1968-1982); председатель Союза художников Казахстана (1982-1986); главный художник Алматы (с 1987 года); секретарь Союза художников РК (с 1993 года); главный художник Алматы (с 1998 года); на заслуженном отдыхе (с 2003 года).

    Первые труды Ш. Ниязбекова «Амангельды», «Табунщик» выставлялись на республиканской выставке в Алматы. Представленные на Всесоюзную выставку произведения «Шокан Уалиханов», «Абай» были показаны в Китае, Индии. В 1967 году в Монреале на Всемирной выставке «ЭКСПО-67» его картины «Курмангазы, расковавший кандалы», «Исатай Тайманов» были высоко оценены профессиональными художниками. Он автор многих монументальных произведений, выполненных из алюминия, бронзы, в их числе: «Көбік шашқан», «Сырым Датов», «Сәкен Сейфуллин», «Әли батыр», «Музыка сазы», «Аңшылық», «Мұхтар Әуезов».

    Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), золотой медалью за дизайн телевизора «Глобус» (Чехословакия, 1961). Удостоен 1 места за лучший плакат «Миру мир» (1964), за художественное оформление площади Республики г. Алматы.

    48 лет назад (1974) родился ДАНБАЕВ Галымжан Калдыбекович - заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

    Родился в Кызылординской области. Окончил Московский государственный авиационный институт, вычислительные машины, комплексы, системы и сети (1998).

    Трудовая деятельность: главный специалист отдела контроля ввоза-вывоза движимого имущества управления космодрома «Байконур» Аэрокосмического комитета Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1999-2001); исполняющий обязанности начальника данного отдела управления космодрома «Байконур» Аэрокосмического комитета Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (2001-2002); начальник отдела экспертизы и контроля ввоза-вывоза движимого имущества Аэрокосмического комитета Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2006); начальник управления космодрома «Байконур» Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки Республики Казахстан (2006-2008); директор департамента космодрома «Байконур» Национального космического агентства Республики Казахстан (2008-2014); руководитель управления космодрома «Байконур» Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2015); работал в коммерческих структурах г. Алматы (2015-2016); исполняющий обязанности заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2016-2017); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2017-2019).

    На занимаемой должности - с августа 2019 года.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    16 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    15 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    14 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске