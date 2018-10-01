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12 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

12 Октября 2018 08:00 107
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12 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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12 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

80 лет назад (1938-2014) родился НИЯЗБЕКОВ Шакен Онласынович - известный дизайнер, художник-монументалист, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников СССР, автор дизайна Государственного флага.

Уроженец г.Тараз. Окончил Ленинградское художественное училище по художественной обработке дерева, художник-конструктор по художественной обработке дерева (1958); Ленинградский институт им. В.И. Мухиной, художник-конструктор по художественной обработке металла (1966).
Трудовая деятельность: художник-конструктор Ленинградского научно-исследовательского института электросварки (1963-1966.); художник ВДНХ Казахской ССР (1966-1968); главный художник Алматы (1968-1982); председатель Союза художников Казахстана (1982-1986); главный художник г.Алма-Ата (с 1987 года); секретарь Союза художников РК (с 1993 года); главный художник г.Алматы (с 1998 года); на заслуженном отдыхе (с 2003 года).
Первые труды Ш.Ниязбекова «Амангельды», «Табунщик» выставлялись на республиканской выставке в Алматы. Представленные на Всесоюзную выставку произведения «Шокан Уалиханов», «Абай» были показаны в Китае, Индии. В 1967 году в Монреале на Всемирной выставке «Экспо-67» его картины «Курмангазы, расковавший кандалы», «Исатай Тайманов» были высоко оценены профессиональными художниками. Он автор многих монументальных произведений, выполненных из алюминия, бронзы, в их числе: «Көбік шашқан», «Сырым Датов», «Сәкен Сейфуллин», «Әли батыр», «Музыка сазы», «Аңшылық», «Мұхтар Әуезов».
Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), золотой медалью за дизайн телевизора «Глобус» (Чехословакия, 1961). Удостоен 1 места за лучший плакат «Миру мир» (1964), за художественное оформление площади Республики г.Алматы.

38 лет назад (1980) родился ШАЛАБАЕВ Азамат Женисович - руководитель Центрально-Казахстанского межрегионального департамента геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Центрказнедра» в г.Караганде.
Родился в Карагандинской области. Окончил Жезказганский университет им. Байконурова, горный инженер (2002); Карагандинский экономический университет, экономист (2013); Московский Горный Институт НИТУ МИСИС (2017).
Трудовая деятельность: преподаватель кафедры «Разработка месторождении полезных ископаемых» Жезказганского университета им. О.Байконурова (2002-2005); научный сотрудник ТОО «Институт проблем комплексного использования недр» (2005-2008); главный инженер проекта ТОО «Корпорация Казахмыс» (2008-2011); директор департамента недропользования АО «НК «СПК «Сарыарка» (2011-2014); руководитель управления контрактов департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2015); заместитель директора департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК (2015-2016); исполняющий обязанности директора департамента недропользования Министерства по инвестициям и развития РК (2016-2017).)
На занимаемой должности - с июля 2017 года.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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