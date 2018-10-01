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12 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

12 Октября 2018 07:00 131
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12 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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12 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с артритом

Проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года. Основные цели - привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.

СОБЫТИЯ

В 1991 году создан Союз молодежи Казахстана. Главная цель - пропаганда здорового образа жизни, развитие интеллектуальных способностей молодежи, защита культурных и экономических прав молодежи в вузах страны.

В 1996 году решением акима Павлодара по ходатайству малой Ассамблеи народов Казахстана открыта школа национального возрождения, в которой в настоящее время обучается 521 учащийся в 15 национальных отделениях (азербайджанское, армянское, белорусское, еврейское, корейское, немецкое, польское, татаро-башкирское, болгарское, греческое, казахское, русское, украинское, чечено-ингушское, чувашское).
За годы работы школы налажены связи с Польшей, Германией, Татарстаном, Азербайджаном, Арменией, Чувашией, Израилем, Украинской, Ингушетией, Кореей, с Республикой Беларусь, которые оказывают возможное содействие школе национального возрождения: кадровое обеспечение, помощь в обеспечении учебно-методической литературой, прохождение стажировки педагогов и организации летнего отдыха детей на исторической Родине.

В 2000 году вышли в свет Указ Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева «Об утверждении Правил отбора претендентов и присуждения международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» и Положение о Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, основными задачами которой являются выработка предложений по определению общей стратегии подготовки кадров за рубежом; принятие решения о присуждении международной стипендии «Болашак» в соответствии с Правилами отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак», а также решения о лишении и принятии отказа от международной стипендии «Болашак».

В 2009 году работа карагандинского архитектора Рамазана Аубакирова удостоена золотой медали на международном конкурсе-смотре лучших проектов и построек года в Минске.
На конкурс, который проводила Международная ассоциация союза архитекторов, из Караганды был представлен проект соборной мечети на 5 000 мест. Работу выполнил коллектив авторов: Аубакиров, Жидких, Ораков. Авторы предлагают построить мусульманский храм в форме куба, с куполами и минаретами белого цвета и накрыть его большим стеклянным колпаком.

В 2011 году Банковское сервисное бюро Национального банка Республики Казахстан подписало контракт с руководством Центрального банка Туркменистана на поставку и внедрение национальной платежной системы. Для Национального банка РК это первый масштабный проект за пределами отечественного рынка, в рамках которого осуществляется поставка собственной IТ-продукции (100-процентное казахстанское содержание).

В 2011 году 75-летний карагандинский марафонец Павел Сиротин стал победителем II Европейских игр среди ветеранов на дистанции 20 км, в которых участвовали спортсмены из более чем 40 стран Европы.

В 2011 году в селе Малый Арал Астраханской области РФ прошла церемония открытия мавзолея Бокей-хану. Бокей-хан вошёл в историю как основатель Бокеевской орды. В самом начале XIX века, когда казахи потеснили джунгарские племена, он по договоренности с царём Павлом I занял правобережье Урала. В 1812 году была создана Бокеевская орда, просуществовавшая до 1845 года. Располагалось государство в междуречье Волги и Урала на территориях нынешних Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областей и частично на землях, которые сегодня граничат с Казахстаном со стороны России. Похоронен Бокей-хан в Астраханской области России рядом с могилой своего духовного наставника, целителя и ученого Сеит-баба.

В 2012 году постановлением Правительства Республики Казахстан №1304 А.Аимбетову был присвоен статус космонавта Республики Казахстан.

В 2012 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные золотые монеты «proof» качества «Барс» номинальной стоимостью 100 тенге и «Филин» с одной вставкой из бриллианта номинальной стоимостью 500 тенге.

В 2012 году акционерным обществом «Казпочта» в почтовое обращение введена марка в честь 100-летия Льва Гумилева, заказчиком которой является Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

В 2016 году художник из Астаны Алмаз Нугербеков стал обладателем Гран-при II степени и денежного приза IV суперфинала международного проекта «Палитра мира», в котором участники представляли работы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. Юный художник представил на конкурсе композицию «Чёрное золото» в номинации «Изобразительное творчество. Живопись и графика».

2016 год. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже начала свою работу выставка, посвященная празднованию 1000-летия Алматы. В рамках уникальной экспозиции собраны редчайшие экспонаты истории и культуры Алматы. При этом широкому кругу международной общественности представили единственный в своем роде проект, в котором приняли участие более 7 000 юных художников из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Они выразили свое видение культурной столицы в картинах, собранных в итоговый памятный альбом.

В 2016 году олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев подарил перчатки карагандинцу Ниязу Сундиталиеву, имя которого известно всему Казахстану. В феврале этого года молодой человек перевел на счет фонда «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин более 5 млн. тенге. Эти средства были собраны неравнодушными казахстанцами на лечение Ниязу - в 2012 году он получил травму после падения, и его парализовало.

В 2017 году Международная Тюркская академия (TWESCO) совместно с посольством Венгрии в Республике Казахстан провела фотовыставку на тему «Шаманы в обряде», посвященную исследованиям известного венгерского этнографа, профессора Михая Хоппала. Выставку приветственным словом открыл глава Академии Дархан Кыдырали. Он рассказал о творчестве и исследовательских трудах ученого Михая Хоппала касательно кочевых народов и шаманизма. Кроме того, особо отметил крепкие отношения между Венгрией и Академией, также проинформировал о совместных проектах.

В 2017 году в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Республике Казахстан Андраш Барани официально вручил главе Международной тюркской академии Дархану Кыдырали Орден офицерского креста, учрежденный указом президента Венгрии.

Высшей государственной наградой Венгрии Д.Кыдырали был награжден по предложению премьер-министра Венгрии за укрепление научного и культурного сотрудничества, а также вклад в сохранении трудов известного тюрколога Иштвана Коныра Мандоки.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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