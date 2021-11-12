12 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1905-1981) родился- композитор, профессор, один из основоположников казахского профессионального музыкального искусства.

Уроженец Ростова-на-Дону. Окончил Ленинградскую (ныне- Санкт-Петербургскую) консерваторию по классу композиции профессора М.О. Штейнберга.

Трудовая деятельность: по направлению Союза композиторов СССР приехал в город Алматы в 1933 году; вёл предмет «изучение народной музыки» в музыкально-драматическом техникуме (1933-1934); музыкальный руководитель Казахского музыкального театра (1934-1938); художественный руководитель филармонии имени Жамбыла (1949-1951); заведующий кафедрой композиции консерватории имени Курмангазы (1944-1970); председатель Союза композиторов Казахстана (1939-1956); член правления Союза композиторов СССР (1956-1976).

Автор 9 опер («Қыз Жибек», «Жалбыр», «Ер Тарғын», «Дударай» и др.), музыки для двух балетов («Гуляндом», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу»), кантаты «Казахстан» (Государственная премия СССР), 9 симфоний (6-я симфония «Курмангазы» удостоена Государственной премии Казахской ССР), концертов для виолончели, трубы, произведений для оркестра казахских народных инструментов («Желдірме» памяти Исы Байзакова», «Праздничная поэма» и другие), более 500 песен и романсов («Две ласточки», «Знаменосец мира», «Шолпан» и другие). Им обработано около 100 народных песен и кюев для голоса с фортепиано, хора, различных инструментов, написана музыка к кинофильмам «Это было в Шугле», «Дочь степей», «Чокан Валиханов». Заложил основы казахской композиторской школы. Его ученики: Еркегали Рахмадиев, Кудыс Кужамьяров, Сыдык Мухамеджанов, Анатолий Бычков, Капан Мусин, Бахытжан Байкадамов, Нагым Мендыгалиев, Кенжебек Кумисбеков и другие.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». За выдающиеся заслуги в деле развития казахской народной музыки одной из улиц в городе Алматы было присвоено имя Е. Брусиловского.

назад (1958) родился- ректор Костанайского социально-технического университета имени Зулхарная Алдамжар.

Родился в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет, физический факультет (1982).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой «Информационной вычислительной техники и автоматизированных систем» Костанайского педагогического института им. 50-летия СССР (ныне Костанайский государственный университет им. Ахмета Байтурсынова) (с 1982 года); учеба в аспирантуре Ленинградского государственного технического университета (ЛГТУ) (ныне г.Санкт-Петербург) (1987-1990); декан физико-технического факультета, профессор кафедры «Экспериментальной и теоретической физики» (с 1993 года); депутат Костанайского областного маслихата VI созыва, председатель Комиссии по вопросам законности, правопорядка и развития местного самоуправления (с 2016 года).

На занимаемой должности - с 1999 года.

Опубликовал более 87 научных трудов в ведущих научных журналах ближнего и дальнего зарубежья, выпустил 4 монографии, в том числе монографию «Самоорганизованные наноразмерные структуры на поверхности и в объеме полупроводников», написал учебное пособие для инженерных специальностей «Элементная база ЭВМ». Принимал участие в более 37 Международных научно-практических конференциях, в том числе в Германии, Японии, Австрии, США, Франции, Италии, Польше, Израиле.

назад (1960) родился- актер театра и кино, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза театральных деятелей.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил актерский факультет Алма-Атинского государственного театрально-художественного института, актер драматического театра (1982).

Трудовая деятельность: с 1982 года - актер Казахского государственного театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова; с 1992 по 2006 годы - актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова.

Был занят в спектаклях «Абай» (Абай), «Томирис» (Мард), «Айман-Шолпан» (Арыстан), «После юбилея» (Кошкарбай), «Забыть Герострата» (Тиссаферн), «Камар сулу» (Оспан).

Снимался в кинофильмах «Мечта поэта» (Торайгыров), «Последний день Шакарима» (Карасартов), «Заманай» (Есет), «Гибель Кулана» (Иемберген), в телесериале «Саранча» (Дастанов) - киностудия «Казахфильм» и других.

Награжден орденом «Құрмет» (2009), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001). Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (2001).

С гастрольными поездками побывал во всех городах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана и в других странах.

назад (1965) родился- заместитель главного редактора газеты «Казахстанская правда».

Родился в Целинограде. Окончил Уральский государственный университет им. М. Горького, журналистика (1989).

Трудовая деятельность: корреспондент областной газеты «Целиноградская правда» (1989-1991); собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по Целиноградской области (с 1991 года). После передислокации в Астану головного офиса «Казахстанской правды» назначен редактором отдела общественно-политической жизни газеты, затем - специальным корреспондентом при президенте АО «РГ «Казахстанская правда». Много лет входил в состав журналистского пула, освещающего внешнеполитические мероприятия с участием Главы государства.

На занимаемой должности - с июня 2009 года.

Лауреат премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации (2009 год), лауреат премии Союза журналистов Казахстана (1997 год). Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы».