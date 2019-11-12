12 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1905-1981) родился- композитор, профессор, один из основоположников казахского профессионального музыкального искусства.

Уроженец г. Ростов-на-Дону. Окончил Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) консерваторию по классу композиции профессора М.О. Штейнберга.

Трудовая деятельность: по направлению Союза композиторов СССР приехал в город Алматы в 1933 году; вёл предмет «изучение народной музыки» в музыкально-драматическом техникуме (1933-1934); музыкальный руководитель Казахского музыкального театра (1934-1938); художественный руководитель филармонии имени Жамбыла (1949-1951); заведующий кафедрой композиции консерватории имени Курмангазы (1944-1970); председатель Союза композиторов Казахстана (1939-1956); член правления Союза композиторов СССР (1956-1976).

Автор 9 опер («Қыз Жибек», «Жалбыр», «Ер Тарғын», «Дударай» и др.), музыки для двух балетов («Гуляндом», «Қозы Көрпеш-Баян сұлу»), кантаты «Казахстан» (Государственная премия СССР), 9 симфоний (6-я симфония «Курмангазы» удостоена Государственной премии Казахской ССР), концертов для виолончели, трубы, произведений для оркестра казахских народных инструментов («Желдірме» памяти Исы Байзакова», «Праздничная поэма» и другие), более 500 песен и романсов («Две ласточки», «Знаменосец мира», «Шолпан» и другие). Им обработано около 100 народных песен и кюев для голоса с фортепиано, хора, различных инструментов, написана музыка к кинофильмам «Это было в Шугле», «Дочь степей», «Чокан Валиханов». Заложил основы казахской композиторской школы. Его ученики: Еркегали Рахмадиев, Кудыс Кужамьяров, Сыдык Мухамеджанов, Анатолий Бычков, Капан Мусин, Бахытжан Байкадамов, Нагым Мендыгалиев, Кенжебек Кумисбеков и другие.

Награжден Орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». За выдающиеся заслуги в деле развития казахской народной музыки одной из улиц в городе Алматы было присвоено имя Е. Брусиловского.





назад (1960) родился- актер, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза театральных деятелей.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил актерский факультет Алма-Атинского государственного театрально-художественного института, актер драматического театра (1982).

Трудовая деятельность: с 1982 года - актер Казахского государственного театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова; с 1992 по 2006 годы - актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова.

Был занят в спектаклях: «Абай» (Абай), «Томирис» (Мард), «Айман-Шолпан» (Арыстан), «После юбилея» (Кошкарбай), «Забыть Герострата» (Тиссаферн), «Камар сулу» (Оспан).

Снимался в кинофильмах: «Мечта поэта» (Торайгыров), «Последний день Шакарима» (Карасартов), «Заманай» (Есет), «Гибель Кулана» (Иемберген), в телесериале «Саранча» (Дастанов) - киностудия «Казахфильм» и других.

Награжден орденом «Құрмет» (2009), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001). Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері (2001).

С гастрольными поездками побывал во всех городах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана и в других странах.