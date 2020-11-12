12 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день качества

Отмечается ежегодно во второй четверг ноября. Предложение ввести такой праздник внесла Европейская организация качества, а поддержала эту идею Организация Объединенных Наций. Праздник был утвержден в 1990 году.

Цель введения в международный календарь событий такой даты как Всемирный день качества - это привлечение внимания к проблемам качества продукции и услуг, предлагаемых разными компаниями из разных стран.

Всемирный день борьбы с пневмонией

В этот день в разных странах проходят мероприятия профилактического характера, направленные на предотвращение распространения такого опасного заболевания как пневмония. Идея праздника была предложена Глобальной коалицией против детской пневмонии.

СОБЫТИЯ

В 1959 году был образован Союз журналистов Казахстана, главными целями и задачами которого являются содействие конструктивному диалогу между СМИ, институтами власти и обществом; защита свободы слова и печати; содействие в формировании развитой общегосударственной, многонациональной инфраструктуры журналистики и СМИ, вовлечение ее в международное информационное пространство; обеспечение экономических, правовых и социально-бытовых условий реализации творческой индивидуальности журналистов и др.

В 1993 году вышел Указ Президента РК № 1399 «О введении национальной валюты Республики Казахстан», в котором было, в частности, сказано: «Ввести в обращение на территории Республики Казахстан с 8.00 15 ноября 1993 года национальную валюту Республики Казахстан - тенге. Установить, что с 8.00 18 ноября 1993 г. тенге становится единственным законным платежным средством в Республике Казахстан». В отдельном Указе было сказано о сроках завершения обмена валюты – 18.00 20 ноября 1993 года. Каждый гражданин Казахстана получил право обменять старые рубли на тенге по курсу 500 рублей за 1 тенге, но не более 100 тысяч рублей, то есть каждый казахстанец мог получить наличными до 200 тенге. Курс тенге к доллару США был установлен 4,75 за 1 доллар.

В 1997 году был подписан Закон РК «О дипломатической службе», определяющий правовые основы, а также порядок организации и деятельности дипломатической службы Республики Казахстан как части государственной службы.

В 2005 году Казахстан присоединился к Соглашению о транзите в международных воздушных сообщениях, предусматривающему многосторонний обмен правами на беспосадочный пролет и некоммерческую остановку при регулярных воздушных сообщениях между договаривающимися государствами. Каждое из них может определять маршрут и аэропорты в пределах своей территории для осуществления любого международного воздушного сообщения. Казахстана к Соглашению позволило авиапредприятиям других государств, являющимся его участниками, упростить транзитные полеты через воздушное пространство нашей республики.

В 2010 году в Гуанчжоу состоялась передача флага Азиады членам оргкомитета зимних Азиатских игр «Астана-Алматы-2011», а также был определен город, который примет следующие после Казахстана игры.

В 2013 году в турецком городе Бурсе, в культурном центре «Ордекли Хамам», торжественно открылся I Международный форум ТЮРКСОЙ по музейному делу «Культурное наследие тюркского мира и музеи», в котором участвовали не только представители стран-членов ТЮРКСОЙ, но и Таджикистана, Монголии и России.

Программа форума, организованного с целью расширения контактов и углубления сотрудничества между музейными учреждениями и специалистами разных стран, включала знакомство с историческими памятниками и музеями Бурсы, первой столицы Османской империи.

В 2015 году в рамках крупнейшей в Центральной Азии конференции «Международный инновационный форум «Казахстан - новый глобальный инновационный хаб» лучшим молодым ученым года и обладателем главного приза в 7,5 млн тенге стала выпускница Назарбаев Университет Дана Акылбекова, представившая на конкурс новый метод введения инсулина для людей, которые болеют диабетом.

В 2015 году посольство Республики Казахстан в Монголии совместно с Монгольской академией наук презентовали издание «Слов назидания» Абая Кунанбайулы на монгольском языке, приуроченное к 170-летию великого поэта и мыслителя.

Вниманию гостей были представлены статья о жизни и творчестве Абая, опубликованная в местной газете «Үндесний Шуудан» на монгольском языке, а также другие материалы о достижениях Казахстана в общественно-политической и экономической сферах.

В 2017 году в селе Бестамак, расположенном в 30 км к югу от города Актобе, состоялось открытие монумента со статуей Есет-батыра на коне. Высота памятника, сделанного из стеклопластика, составляет 11,5 метров, вес - 1,5 тонны. На его возведение и обустройство территории местный предприниматель Нурлан Сагналин в рамках акции «Туған жерге тағзым» направил 32 млн тенге.

Есет батыр Көкіұлы - известный казахский батыр и полководец, тархан - представитель высшей военно-родовой аристократии. Был активным участником борьбы с джунгарами и волжскими калмыками в течение почти полувека, один из близких сподвижников хана Абулхаира.

В 2018 году фильм «Айка», где главную роль сыграла казахстанская актриса Самал Еслямова, получил гран-при XXVIII Международного кинофестиваля в немецком Котбусе. Всего за главную награду на этой площадке боролись 190 картин из 40 стран. Помимо гран-при «Айку» удостоили также и приза жюри.

В 2019 году была выпущена почтовая марка в честь 150-летия индийского политического и общественного деятеля Махатмы Ганди. «Для нас большая честь выпустить именную марку, посвященную юбилею политического и общественного деятеля Махатмы Ганди - человека, внесшего колоссальный вклад в борьбу за независимость Индии. Махатму Ганди чтят и уважают во всем мире», - отметил управляющий директор АО «Казпочта» Аскар Абдыкаримов.

Памятная марка, которая выпускается Республикой Казахстан по случаю 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди, имеет номинал 500 тенге. На монохромной марке изображена фотография Махатмы Ганди и его знаменитая цитата: «Я хочу вытереть слезы с каждого глаза».