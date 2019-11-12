12 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с пневмонией

Появился в календаре благодаря Глобальной коалиции против детской пневмонии, отмечается с 2009 года. Так называется объединение международных, правительственных, неправительственных и местных организаций, научно-исследовательских и учебных институтов, фондов и граждан-активистов. Коалиция стремится привлечь к проблеме пневмонии внимание государственных деятелей, специалистов здравоохранения и потенциальных доноров.

СОБЫТИЯ

В 1959 году был образован Союз журналистов Казахстана, главными целями и задачами которого являются содействие конструктивному диалогу между СМИ, институтами власти и обществом; защита свободы слова и печати; содействие в формировании развитой общегосударственной, многонациональной инфраструктуры журналистики и СМИ, вовлечение ее в международное информационное пространство; обеспечение экономических, правовых и социально-бытовых условий реализации творческой индивидуальности журналистов и др.

В 1993 году вышел Указ Президента РК № 1399 «О введении национальной валюты Республики Казахстан», в котором было, в частности, сказано: «Ввести в обращение на территории Республики Казахстан с 08:00 15 ноября 1993 года национальную валюту Республики Казахстан - тенге. Установить, что с 08:00 18 ноября 1993 г. тенге становится единственным законным платежным средством в Республике Казахстан». В отдельном Указе было сказано о сроках завершения обмена валюты - 18:00 20 ноября 1993 года. Каждый гражданин Казахстана получил право обменять старые рубли на тенге по курсу 500 рублей за 1 тенге, но не более 100 тысяч рублей, то есть каждый казахстанец мог получить наличными до 200 тенге. Курс тенге к доллару США был установлен 4,75 за 1 доллар.

В 1997 году подписан Закон РК «О дипломатической службе», определяющий правовые основы, а также порядок организации и деятельности дипломатической службы Республики Казахстан как части государственной службы.

В 2005 году Казахстан присоединился к Соглашению о транзите в международных воздушных сообщениях.

Документ предусматривает многосторонний обмен правами на беспосадочный пролет и некоммерческую остановку при регулярных воздушных сообщениях между договаривающимися государствами. Каждое из них может определять маршрут и аэропорты в пределах своей территории для осуществления любого международного воздушного сообщения. Казахстана к Соглашению позволило авиапредприятиям других государств, являющимся его участниками, упростить транзитные полеты через воздушное пространство нашей республики.

В 2010 году в Гуанчжоу состоялась передача флага Азиады членам оргкомитета зимних Азиатских игр «Астана-Алматы-2011», а также был определен город, который примет следующие после Казахстана игры.

В 2013 году в турецком городе Бурсе, в культурном центре «Ордекли Хамам», торжественно открылся I Международный форум ТЮРКСОЙ по музейному делу «Культурное наследие тюркского мира и музеи», в котором участвовали не только представители стран-членов ТЮРКСОЙ, но и Таджикистана, Монголии и России.

Программа форума, организованного с целью расширения контактов и углубления сотрудничества между музейными учреждениями и специалистами разных стран, включала знакомство с историческими памятниками и музеями Бурсы, первой столицы Османской империи.

В 2015 году в рамках крупнейшей в Центральной Азии конференции «Международный инновационный форум «Казахстан - новый глобальный инновационный хаб» лучшим молодым ученым года и обладателем главного приза в 7,5 млн тенге стала выпускница Назарбаев Университет Дана Акылбекова, представившая на конкурс новый метод введения инсулина для людей, которые болеют диабетом.

В 2017 году в селе Бестамак, расположенном в 30 км к югу от города Актобе, состоялось открытие монумента со статуей Есет-батыра на коне. Высота памятника, сделанного из стеклопластика, составляет 11,5 метров, вес - 1,5 тонны. На его возведение и обустройство территории местный предприниматель Нурлан Сагналин в рамках акции «Туған жерге тағзым» направил 32 млн тенге.

Есет батыр Көкіұлы - известный казахский батыр и полководец, тархан - представитель высшей военно-родовой аристократии. Был активным участником борьбы с джунгарами и волжскими калмыками в течение почти полувека, один из близких сподвижников хана Абулхаира.

В 2018 году фильм «Айка», где главную роль сыграла казахстанская актриса Самал Еслямова, получил гран-при 28-го международного кинофестиваля в немецком Котбусе. Всего за главную награду на этой площадке боролись 190 картин из 40 стран. Помимо гран-при «Айку» удостоили также и приза жюри.