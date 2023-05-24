12 новых сортов озимой пшеницы испытывают аграрии на полях Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылская область имеет преимущественную аграрную направленность, более 60% населения региона живет в сельской местности, и одной из основных отраслей экономики жамбылского региона является сельское хозяйство, развивающееся по многим направлениям, передает корреспондент МИА» Казинформ».

«С начала 2023 года в агросекторе Жамбылской области произведено продукции на 57,5 миллиарда тенге, что по сравнению с прошлым годом больше на 4,6 миллиарда тенге, - рассказал заместитель акима области Канатбек Мадибек. - Особое внимание уделяется развитию свекловодства, увеличиваются площади под сахарную свеклу - на пять тысяч гектаров больше по сравнению с 2022 годом. Это будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности».

Для обеспечения фермеров качественными семенами высокой репродукции под руководством ученых Казахского национального аграрного исследовательского университета и КазНИИ земледелия и растениеводства выведено 12 различных сортов озимой пшеницы. Проводится испытание их урожайности и качества на посевных площадях восьми хозяйств. Жамбылской области. На эти цели из местного бюджета выделено 100 млн тенге.

Жамбылская область ежегодно обеспечивает 75% от общего объема урожая отечественного репчатого лука. В 2022 году более одного миллиона тонн лука собрали жамбылские аграрии.

«В регионе 10 аттестованных субъектов производят семена высокой репродукции. Мы намерены к 2025 году полностью обеспечить область высококачественными семенами. Для нынешней посевной было подготовлено 89,8 тысячи тонны семян», - подчеркнул Канатбек Мадибек.

Для контроля открытого и справедливого распределения земель, возвращенных государству, в регионе готовят платформу сельхозтоваропроизводителей Аgrospace.

«Эта платформа позволит отслеживать состояние пастбищ на основе личного кабинета, - отметил спикер. - Используя платформу, землепользователи могут отслеживать данные севооборота, проводить расчеты и получать субсидии, оценивать состояние полей и регистрировать страховые случаи. Со следующего года фермеры могут подать заявку на государственную поддержку только при наличии официального документа о землях».

Производство мяса в регионе за минувший год увеличилось на 2,1 процента, молока - на 1,5 процента. Поголовье скота выросло на 2,1 процента и составило 4,8 миллиона голов.

«В агропромышленном комплексе в этом году намечено реализовать 11 инвестпроектов по внедрению водосберегающих технологий и переработке молочной продукции. Будут построены овощехранилища, откормочные площадки, молочно-товарные фермы. Ожидается создание 225 новых рабочих мест. Планируется построить два овощехранилища общим объемом более 25 тысяч тонн и плодоовощной склад на 20 тысяч тонн. До 2025 года планируется сдать в эксплуатацию 27 складов вместимостью 61,3 тысячи тонн. Сегодня на складах хранятся около 72 тонн картофеля, 2 900 тонн моркови, около 40 тонн лука, 10,1 тысячи тонн другой продукции», - отметил спикер.

По данным акимата Жамбылской области, в 2022 году на развитие сельского хозяйства области из всех источников выделено 60 млрд тенге. В рамках реализации Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021 - 2025 годы выделено 30,3 млрд тенге. В рамках нацпроекта помощь уже оказана 11 тысячам сельхозтоваропроизводителям.



