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    22:00, 13 Декабрь 2021 | GMT +6

    12 миллионов тенге отдала «гадалке» карагандинка

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 12 млн тенге отдала «гадалке» жительница Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    7 декабря в Кировский одел полиции УП города Караганды поступило заявление 41-летней жительницы города. Она сообщила, что в социальных сетях обратила внимание на объявление под названием «Бесплатное гадание», которое, как была уверена заявительница, разместила некая женщина.

    В ходе переписки неизвестное лицо вошло в доверие потерпевшей и под различным предлогом вводило ее в заблуждение. Так, заявительница в несколько приемов перечислила посредством онлайн-переводов непонятно кому в общей сложности 12 млн 266 тысяч тенге на приобретение свечей и ритуальных принадлежностей. Но заказы так и не были выполнены. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

    10 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали «гадалку». Провидицей оказался 23-летний молодой человек.

    Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество « .

    В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Карагандинская область Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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