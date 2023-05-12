12 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

144 года назад (1879-1938) родился ТЫНЫШПАЕВ Мухамеджан Тынышпаевич - общественный и политический деятель, представитель движения «Алаш», первый казах инженер-железнодорожник, историк.

Уроженец Алматинской области. Окончил Санкт-Петербургский институт железнодорожных инженеров. В 1907 году - депутат 2-й Государственной думы. В 1916 году занимался вопросами возвращения казахов из Китая на родину. В 1917 году - комиссар Временного правительства Жетысуской (Семиреченской) области, председатель Временного правительства Туркестанской (Кокандской) автономии. В 1918-1919 годах принимал активное участие в работе правительства Алашорды. С 1921 года - начальник управления водного хозяйства Наркомзема Туркестанского края, начальник управления водного хозяйства г. Шымкент. В 1932 году - начальник производственно-технического отдела Жетысуского облисполкома, начальник железнодорожного участка Сары-Озек - Айнабулак. 3 марта 1930 года был арестован и репрессирован.

Именем М. Тынышпаева названа Казахская академия транспорта и коммуникаций в Алматы.

93 года назад (1930-1993) родился АЛИМЖАНОВ Ануар Турлыбекович - писатель, журналист, известный публицист, общественный деятель.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работал в газетах «Алма-Атинская правда», «Литературная газета», «Ленинская смена», «Правда»; был главным редактором киностудии «Казахфильм», газеты «Қазақ әдебиеті», первым секретарем управления Союза писателей Казахстана, председателем президиума Центрального совета Общества по охране памятников истории и культуры Казахстана.

А. Алимжанов написал такие книги как «Достар кездескенде», «Жаушы», «Күнге бет алған керуен», «Адамдар жолы», «Махамбеттің жебесі» и др. Довольно много произведений автора посвящены национально-освободительной борьбе жителей Азии и Африки. Стал обладателем премии имени Джавахарлала Неру за произведения об Индии. Произведения писателя переведены на многие иностранные языки.

Награжден орденами «Знак почета», «Дружба народов» и медалями. Является обладателем государственной премии Казахстана.

78 летназад (1945) родился СУЛТАНОВ Куаныш Султанович - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан, известный политический деятель.

Родился в Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1972), журналист; Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС (1986), политолог.

Трудовая деятельность: рабочий-печатник Сарыозекской межрайонной типографии, корректор, литературный сотрудник, заведующий отделом в районных газетах Талдыкорганской и Алматинской областей (1961-1964); инструктор, заведующий отделом, 2-й, 1-й секретарь райкома, первый секретарь Талды-Курганского обкома комсомола (1967-1976); секретарь, первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1981); заведующий отделом культуры и отделом организационно-партийной работы Центрального комитета Компартии Казахстана (1981-1987); секретарь Карагандинского обкома партии (1987-1990); заведующий идеологическим отделом Центрального комитета Компартии Казахстана (1990-1991); министр печати и информации РК (1991-1993); заместитель Премьер-Министра РК (1993-1994); заместитель председателя Верховного Совета РК (1994-1995); член Комиссии по трудоустройству депутатов и сотрудников Верховного Совета РК (03.1995-05.1995); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Китайской Народной Республике, по совместительству в Монголии, КНДР и Вьетнаме (1995-2001); депутат Сената Парламента РК II созыва (2001-2005); депутат Сената Парламента РК III созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию (2005-2007), член совета Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК (с 2007 года); член Комиссии по правам человека при Президенте РК (с 2008 года); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1981), «Парасат» (2001); памятной медалью Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ (2007). Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан. «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2008).

75 лет назад (1948) родилась АРЫСТАНБЕКОВА Акмарал Хайдаровна - первая женщина-посол в истории Казахстана, первый постоянный представитель Республики Казахстан в Организации Объединенных Наций.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский государственный университет (ныне - Казахский национальный университет им. аль-Фараби).

Трудовая деятельность: младший, старший научный сотрудник лаборатории органического катализа КазГУ, заведующая отделом по работе с научной молодежью, секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана; министр иностранных дел КазССР (1989-1991); старший советник представительства Российской Федерации при ООН - представитель Республики Казахстан (1991-1992); постоянный представитель Республики Казахстан при ООН (1992-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (1996-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Франции (1999-2003); постоянный представитель Республики Казахстан при UNESCO по совместительству (1999-2001); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 2003 года).

Автор свыше 30 публикаций по международным отношениям, имеет 3 авторских свидетельств. Награждена орденом «Құрмет», четырьмя медалями.

74 года назад (1949) родился СУЛЕЙМЕНОВ Каирбек Шошанович - видный государственный и политический деятель Республики Казахстан, заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан, генерал-полковник.

Родился в г. Новосибирск (РСФСР). Окончил Свердловский юридический институт, юрист (1972).

Трудовая деятельность: стропальщик мостпоезда моностроительного треста г. Новосибирска (1966-1969); пожарный СВПЧ-2 управления внутренних дел Новосибирского облисполкома (1969-1972); следователь, старший следователь прокуратуры г. Куйбышев (1972-1975); следователь прокуратуры Фрунзенского района (1975-1976); старший следователь прокуратуры г. Алма-Аты (01.1976-08.1976); заместитель прокурора Ленинского района г. Алма-Аты (1976-1979); заместитель начальника Калининского, Алатауского районного управления внутренних дел г. Алма-Аты (1979-1981); начальник Ленинского районного управления внутренних дел г. Алма-Аты (1981-1986); заместитель начальника Восточного управления внутренних дел на транспорте (1986-1987); заведующий отделом административных органов Алма-Атинского обкома партии (1987-1988); заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского обкома партии (1988-1989); заместитель заведующего государственно-правовым отделом Центрального комитета Компартии Казахстана (1989-1990); заведующий государственно-правовым отделом аппарата Президента Казахской ССР (1990-1991); первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (1991-1992); государственный советник Республики Казахстан (1992-1995); министр внутренних дел Республики Казахстан - командующий Внутренними войсками Республики Казахстан (1995-2000); первый вице-министр внутренних дел Республики Казахстан - исполняющий обязанности Командующего внутренними войсками Республики Казахстан (2000-2001); командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2001-2002); министр внутренних дел Республики Казахстан (2002-2003); командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел, председатель Комитета внутренних войск Республики Казахстан (2003-2008); помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (2008-2009); председатель Центрального Совета ветеранов Республики Казахстан (с 2009 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (2012-2016); член Попечительского совета Общественного социального фонда «Қазақстан халқына», председатель Попечительского совета Общественного социального фонда «Қазақстан халқына» (с 2022 года).

Награжден орденами «Даңқ» II и I степеней, «Барыс» 2-й степени (2011); медалями.

50 летназад (1973) родился ЖУМАГАЗИЕВ Эльдар Тынышбаевич - секретарь партии Amanat.

Родился в Атырауской области. Окончил Атырауский институт нефти и газа, автомобили и автомобильное хозяйство; Российскую академию госслужбы при Президенте РФ, политолог.

Трудовая деятельность: директор ТОО «Итера» (2001-2002); начальник отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями, заместитель директора департамента внутренней политики Атырауской области (2002-2006); руководитель главного регионального медиахолдинга - КГП «Атырау-Акпарат» (2006-2011); начальник управления внутренней политики акимата Атырауской области (2011-2012); советник председателя правления НПП «Атамекен» (2014-2016); заместитель руководителя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (2016-2017); заместитель председателя правления - член правления НПП РК «Атамекен» (2017-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «20 лет казахстанской полиции».

45 лет назад (1978) родилась КОБЕНОВА Гулзат Исбасаровна - председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родилась в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, история (1998); Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, юриспруденция.

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры истории Казахстана, заместитель декана исторического факультета Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова (1998-2004); ученый секретарь, и.о. декана исторического факультета, начальник управления по науке и международному сотрудничеству Актюбинского государственного педагогического института (2004-2009); работала на различных должностях в министерствах культуры и информации, образования и науки РК (2009-2017); директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК (2017-2018); заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы (2018-2019); заведующая сектором канцелярии Президента РК (01.2019-09.2019); председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с января 2020 года.

Награждена медалями им. А. Байтурсынова (2012), «20 лет независимости Республики Казахстан», «25 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет Астане», «25 лет Конституции Республики Казахстан», «Ерен еңбегі үшін» (2021).

37 лет назад (1986) родился ХАБЫЛБЕКОВ Хасар Айтпекович - первый заместитель акима города Павлодара.

Родился в г. Павлодаре. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, бакалавр юриспруденции (2006); Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, магистр техники и технологии (2014).

Трудовая деятельность: главный специалист ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области», руководитель производственного отдела ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области» (2012-2016); главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Павлодарской области (2016-2017); заместитель акима Щербактинского района (2017-2018); заместитель акима г. Экибастуза (2018-2019); заместитель акима г. Павлодара (2019-2020); заместитель акима района Теренколь (2020-2021); руководитель аппарата акима г. Аксу Павлодарской области (03.2021-06.2021); руководитель управления строительства Павлодарской области (06.2021-08.2021); заместитель акима г. Павлодара (2021-2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.



