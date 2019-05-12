12 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА



140 лет назад (1879-1938) родился ТЫНЫШПАЕВ Мухамеджан - общественный и политический деятель, представитель движения «Алаш», первый казах инженер-железнодорожник, историк.

Уроженец Алматинской области. Окончил Санкт-Петербургский институт железнодорожных инженеров. В 1907 году - депутат 2-й Государственной думы. В 1916 году занимался вопросами возвращения казахов из Китая на родину. В 1917 году - комиссар Временного правительства Жетысуской (Семиреченской) области, председатель Временного правительства Туркестанской (Кокандской) автономии. В 1918-1919 годах принимал активное участие в работе правительства Алашорды. С 1921 года - начальник управления водного хозяйства Наркомзема Туркестанского края, начальник управления водного хозяйства г. Шымкент. В 1932 году - начальник производственно-технического отдела Жетысуского облисполкома, начальник железнодорожного участка Сары-Озек - Айнабулак. 3 марта 1930 года был арестован и репрессирован.

Именем М. Тынышпаева названа Казахская академия транспорта и коммуникаций в Алматы.



95 лет назад (1924-2000) родился ШАКЕЕВ Кокен - народный поэт Казахстана, исполнитель айтысов, первый президент Союза акынов и сказителей Казахстана. Участник Второй мировой войны. В юности проявил незаурядные способности импровизатора стихов под музыкальное сопровождение на домбре. Полностью талант К. Шакеева раскрылся на районных и областных айтысах, на которых молодому импровизатору-акыну сопутствовал творческий успех. В своих произведениях выражал народные мысли и чувства, обличал социальные пороки, воспевал самоотверженный труд. Хисса «Кабанбай батыр» и «Айтыс Суинбая и Тезек торе» в исполнении К. Шакеева записаны на грампластинку.













89 лет назад (1930-1993) родился АЛИМЖАНОВ Ануар - писатель, журналист.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Работал в газетах «Алма-Атинская правда», «Литературная газета», «Ленинская смена», «Правда». Был главным редактором киностудии «Казахфильм», газеты «Қазақ әдебиеті», первым секретарем Управления Союза писателей Казахстана, председателем президиума Центрального совета Общества по охране памятников истории и культуры Казахстана. Произведения писателя переведены на многие иностранные языки.

А. Алимжанов написал такие книги, как «Достар кездескенде», «Жаушы», «Күнге бет алған керуен», «Адамдар жолы», «Махамбеттің жебесі» и др. Довольно много произведений автора посвящены национально-освободительной борьбе жителей Азии и Африки. Стал обладателем премии имени Джавахарлала Неру за произведения об Индии.

Является обладателем государственной премии Казахстана.

Награжден орденами «Знак почета», «Дружба народов» и медалями.



74 года назад (1945) родился СУЛТАНОВ Куаныш Султанович - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Талдыкорганской (ныне Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1972), журналист; Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС (1986), политолог.

Трудовая деятельность: рабочий-печатник Сарыозекской межрайонной типографии, корректор, литературный сотрудник, заведующий отделом в районных газетах Талдыкорганской и Алматинской областей (1961-1964); инструктор, заведующий отделом, 2-й, 1-й секретарь райкома, первый секретарь Талды-Курганского обкома комсомола (1967-1976); секретарь, первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1981); заведующий отделом культуры и отделом организационно-партийной работы Центрального комитета Компартии Казахстана (1981-1987); секретарь Карагандинского обкома партии (1987-1990); заведующий идеологическим отделом Центрального комитета Компартии Казахстана (1990-1991); министр печати и информации РК (1991-1993); заместитель Премьер-Министра РК (1993-1994); заместитель председателя Верховного Совета РК (1994-1995); член Комиссии по трудоустройству депутатов и сотрудников Верховного Совета РК (03.1995-05.1995); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Китайской Народной Республике, по совместительству в Монголии, КНДР и Вьетнаме (1995-2001); депутат Сената Парламента РК II созыва (2001-2005); депутат Сената Парламента РК III созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию Сената Парламента РК (2005-2007), член совета Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК (с 2007 года); член Комиссии по правам человека при Президенте РК (с 2008 года); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1981), «Парасат» (2001); памятной медалью Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ (2007). Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан. «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2008).



57 лет назад (1962) родился КАБЫЛОВ Аманжол Жайгалиевич - начальник департамента внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской (ныне Атырауской) области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД (1984).

Трудовая деятельность: инспектор кадровой работы УВД Мангистауского облисполкома (1984-1997); начальник криминальной полиции УВД (1997-2001); начальник Актауского городского УВД, руководящие должности в ДВД ВКО (2006-2008); первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (2008-2009); начальник ДВД Мангистауской области, заместитель председателя Комитета криминальной полиции МВД РК, заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК (2009-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.