12 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день медицинских сестер

Отмечается в день рождения английской медсестры Флоренс Найтингейл, которая была организатором и руководителем отряда санитарок во время Крымской войны (1853-1856). Она создала систему подготовки кадров среднего и младшего медперсонала в Великобритании. Международным комитетом Красного Креста учреждена медаль имени Найтингейл (1912). Каждые два года Международный Красный Крест вручает 50 медалей имени Флоренс Найтингейл - высшую награду для медицинских сестер.

СОБЫТИЯ

В 2003 году на территории военного аэродрома Шымкента введена в действие новая радиолокационная установка «Амур», позволяющая отслеживать самолеты на высоте до 12 000 метров в радиусе 230 км.

В 2005 году в Минске открыт памятник казахстанским воинам - участникам Второй мировой войны. Событие состоялось во дворе школы имени М. Ауэзова, на одноименной улице. Из 500 казахстанцев, получивших звание Героя Советского Союза, 70 получили за освобождение Беларуси от фашистских захватчиков, 14 тыс. казахстанских воинов погибли в Беларуси.

В 2007 году в городе Туркменбаши в рамках трехстороннего саммита Президенты Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана приняли совместную декларацию о развитии газотранспортных мощностей в Центральной Азии.

В 2010 году в рамках визита в Республику Казахстан министра иностранных дел Республики Индия Соманахалли Маллайах Кришны состоялись переговоры, в ходе которых обсуждены вопросы казахстанско-индийского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Итогом переговоров стало подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в области культуры, искусства, СМИ и спорта.

В 2014 году в Казахстане создана Национальная студенческая Лига по футболу. Соответствующий меморандум о сотрудничестве в рамках проекта подписали Министерство образования и науки РК и Федерация футбола Казахстана.

Согласно заключенному меморандуму, стороны совместно будут проводить региональные и республиканские турниры среди образовательных организаций РК. Также документ подразумевает развитие массового футбола в РК, путем вовлечения в данный вид спорта учащихся и студентов.

В 2017 году в горной долине Айракты-Шоманай впервые в Мангистауской области создана галерея геоглифов. Их создал мангистауский археолог и историк Андрей Астафьев. Все они разного размера, самый большой - 350 на 270 м.

Геоглифы, привлекающие к себе внимание, повышают посещаемость этноаула, историко-культурного центра Адай-ата и вершины горы Отпантау.

В 2017 году в Усть-Каменогорске открылось консульство Литовской Республики, которое способствовует укреплению экономических, культурных, политических связей между двумя странами. В этом консульстве по улице Кабанбай батыра, 91 оказывается консультативная и информационная помощь, в том числе по визовым вопросам.

В 2017 году впервые студентка из Казахстана Адина Хамитова удостоилась чести стать лауреатом престижной шведской премии Global Swede Award 2017. Награду лично вручила министр по делам Европейского союза и торговли Анн Линде.

Наша соотечественница была номинирована на эту премию Каролинским институтом - крупнейшим в Швеции и одним из крупнейших в Европе медицинских университетов. Она признана лучшей из иностранных студентов института за академические успехи и вклад в инновации и развитие международных отношений.