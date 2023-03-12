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    12 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    12 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день против киберцензуры

    Впервые отмечался в 2008 году. Установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия». Ежегодное событие направлено на борьбу за одинаково доступный всем единый Интернет без ограничений.

    Всемирный день глаукомы

    Открывает Всемирную неделю глаукомы - глобальную инициативу, координируемую Всемирной ассоциацией глаукомы и Всемирной ассоциацией пациентов с глаукомой. Основная цель Всемирного дня и недели глаукомы - помочь искоренить слепоту, связанную с глаукомой, путем повышения осведомленности о болезни и важности регулярных осмотров глаз.

    Глаукома - это группа глазных заболеваний, которые могут привести к необратимой слепоте, если их не лечить, но с ними можно успешно справиться, если диагностировать их на ранней стадии.

    Международный день планетариев

    Отмечается ежегодно во второе воскресенье марта, впервые был проведен в 1991 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Инициативу поддержало Международное общество планетариев, которое объединяет планетарии и ассоциации планетариев из 35 стран мира, и в 1995 году День планетариев стал по-настоящему международным. Сначала праздник отмечали в воскресенье перед днем весеннего равноденствия, но затем перенесли на второе воскресенье марта.

    Главная задача Международного дня планетариев - объединить планетарии со всего мира и популяризовать посещение планетариев среди широкой публики.

    День Солнца-Земли

    Существует с 2000 года. Учредили этот праздник Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) и Европейское космическое агентство (ЕКА). Праздник придумали с целью дать людям больше информации о событиях, происходящих в космосе. Касаться они могут чего угодно, что так или иначе относится к Земле и Солнцу, - затмения, транзит планеты, магнитные бури, космическая погода, влияние Солнца на здоровье людей и т.п.

    СОБЫТИЯ

    В 1993 году первый в истории независимого Казахстана авиарейс по маршруту Алматы - Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) на новом авиалайнере ТУ-154м выполнила казахстанская частная авиакомпания «Азамат». Командиром корабля был инженер-пилот 1-го класса Борис Бацикадзе. Полет прошел спокойно, на высоте 10600 метров. На борту было около 90 пассажиров, в том числе 8 человек - представители дипломатической миссии ОАЭ и бизнесмены. Через 4,5 часа, по расписанию, самолет прибыл в аэропорт Шарджа.

    В 1999 году в Каире (Египет) улице, на которой расположено Посольство Республики Казахстан, было присвоено имя Абая.

    В 2002 году состоялся I Конгресс журналистов Казахстана. Организаторы - Союз журналистов Казахстана и Ассоциация телерадиовещателей.

    В 2010 году в Будапеште (Венгрия) принято окончательное решение о присоединении Республики Казахстан к Болонской декларации.

    Решение о присоединении Казахстана, первого центральноазиатского государства, единодушно поддержали представители 46 стран-подписантов Болонской декларации. Таким образом, Казахстан стал 47-й страной-участницей Болонского процесса. Флаг Республики Казахстан внесен и установлен в галерею флагов стран-участниц Болонского процесса.

    В 2010 году в немецком городе Дрездене состоялась церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан, деятельность которого распространяется на федеральные земли Германии Саксония и Саксония-Ангальт.

    Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов вручил новому представителю Казахстана Йохиму Энгельманну консульский патент, пожелав успехов в деле расширения двусторонних отношений РК с ФРГ.

    В 2013 году в Турецкой Республике, в концертном зале Государственного художественного музея Анкары, состоялось официальное открытие года выдающегося казахстанского композитора Мукана Тулебаева, внесшего неоценимый вклад в развитие казахской национальной классической музыки.

    Решение об объявлении 2013 года Годом Мукана Тулебаева в ознаменование 100-летия со дня рождения композитора принято постоянным советом министров культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), состоявшимся в городе Уфа (Башкортостан, РФ).

    В 2016 году впервые в Казахстане стало возможным внедрение одного из самых инновационных и точных методов аллергодиагностики с помощью уникального и единственного в стране оборудования ISAC. Такой аппарат установлен в ТОО «Аллергологический центр» в Алматы, который находится на базе ГКП на ПВХ «Городская клиническая больница №33».

    Внедрение столь дорогостоящего оборудования в Казахстане, которое к тому же доступно лишь в некоторых странах Европы, состоялось после вступления нашей страны в Европейскую Академию аллергологов и клинических иммунологов (ЕААCI).

    В 2017 году Геннадий Головкин и флаг Республики Казахстан появились на поясе Всемирного боксерского совета (WBC). На поясе WBC представлены лучшие чемпионы в истории бокса, среди которых: Мухаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Рэй Леонард, Роберто Дюран, Хулио Сезар Чавес, Ларри Холмс, Виталий Кличко, Марвин Хаглер, Томми Хернс, Оскар де Ла Хойя и Флойд Мэйвезер.

    В 2017 году казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев выиграл «золото» на проходящем в Баку турнире Большого шлема в весе до 90 килограммов.

    Ислам Бозбаев - четвертый дзюдоист из Казахстана, взявший «золото» турнира Grand Slam за всю его историю.

    В 2019 году впервые в истории казахстанских вузов Международный университет IT получил международную аккредитацию ASIIN.

    ASIIN оценивает качество деятельности ВУЗов и признает соответствие европейским стандартам и критериям. В целом, на сегодняшний день университетами страны создаются прозрачные образовательные программы и обеспечивается их разнообразие, также улучшается конкурентоспособность выпускников на мировом рынке труда.

    В 2021 году в составе Туркестанской области был образован район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал.

    В 2021 году в Казахстане при телеканале «Balapan» впервые стартовала социальная анимационная школа для детей с особыми образовательными потребностями. Школа дает возможность детям получить новые навыки и умения, которые будут способствовать их социальной адаптации.

    Подобный проект осуществляется впервые в Центральной Азии, где участников школы будут обучать лучшие мультипликаторы Казахстана, Японии и Южной Кореи.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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