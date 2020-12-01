12 лучших цветных кадров представлены на фотовыставке «Любимая столица» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном ТРЦ MEGA Silk Way прошла фотовыставка «Любимая столица», организованная «Казахстанским институтом общественного развития «Рухани Жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КИОР.

Мероприятие приурочено ко дню Первого Президента РК. Ведь идея переноса столицы, ставшая особой исторической вехой в развитии страны, принадлежит Нурсултану Назарбаеву. Столица стала олицетворением нового, динамично развивающегося Казахстана, гармонично сочетающая в себе богатое наследие прошлого и лучшие достижения современности.

В фотовыставке могли принять участие абсолютно все желающие - как любители, так и профессионалы.

Работы для инсталляции были отобраны в рамках конкурса. В экспозицию, название которой «Любимая столица» вошли 12 лучших цветных кадров, демонстрирующих оригинальный подход, умение запечатлеть уникальный кадр, ну и конечно же любовь к столице.

«Сейчас много разных фото техник, от мобильников до зеркальных фотоаппаратов. Все забыли, что такое фотография, дело дальше «сфоткай на авку» порой даже не заходит. Подобные фотоконкурсы - это, прежде всего, творчество. Эмоции, конечно, хочется исключительно положительные. У нас красивая столица. И фотографии на этой выставке тому подтверждение. Что меня поражает в некоторых фотографиях — ощущение того, как тяжело они добываются. Сколько нужно приложить усилий, мужества, внимательности, мгновенной реакции- поделилась впечатлениями о фотовыставке жительница Нур-Султана Асель Тохтарова.

Фотовыставка продлится с 1 по 3 декабря. Каждый желающий сможет окунуться в историю столицы, увидеть уникальные снимки зданий и улиц.