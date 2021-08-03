Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    12-летняя девочка получила сертификат вакцинации в Бельгии

    3 Августа 2021, 19:25

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В центре вакцинации города Брюсселя «Хейзель» 12-летней девочке по имени Сара в торжественной обстановке сделали 250-тысячную прививку данного учреждения от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В понедельник мэр Брюсселя Филипп Клоуз поздравил ребенка и вручил сертификат вакцинации. Видео с места события Ф. Клоуз разместил в Twitter .


    В Бельгии открыта добровольная вакцинация от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Обязательным условием является присутствие при вакцинации родителей (опекунов) либо их письменное согласие.

    По данным на 2 августа, более 8 млн жителей получили первые дозы вакцин от COVID-19. Кроме того, почти 7 млн (6 826 579) человек уже полностью вакцинированы двумя компонентами, что составляет 73,4% взрослого населения Бельгии или 59,3% всего населения.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе
    Высокая температура воздуха фиксируется в эти дни в Бельгии
    Казахстан будет производить вакцину против ящура
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай