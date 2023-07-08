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    12-летний ребенок утонул в реке Урал в Атырау

    8 Июля 2023, 13:50

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, купаясь в неприспособленном для этого месте, в реке Урал утонул 12-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, трагедия произошла накануне во второй половине дня. Купаясь в неприспособленном для этого месте в реке Урал, утонул мальчик, 2011 года рождения.

    Прибывшая к месту происшествия на двух лодках группа спасателей на двух незамедлительно приступили к поискам тела. Оно было обнаружено и извлечено из воды.

    Департамент по ЧС предупреждает о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности на воде, а также купаться только в специально оборудованных для этого местах .

    Как ранее сообщалось, 13 июня в реке Урал утонули два брата, 2007 и 2008 годов рождения. Тело одного из мальчиков до сих пор не обнаружено .

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС
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