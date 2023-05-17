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      Жамбылская область

    12-летний мальчик угнал авто отца в Таразе

    17 Мая 2023, 16:13

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 12-летний мальчик взял ключи от автомобиля отца и без разрешения уехал, передает МИА «Казинформ».

    Несовершеннолетнего угонщика установили полицейские. В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками УП выявлена видеозапись, на которой мальчик управлял автомобилем Subaru.

    Выяснилось, что его 12-летний сын взял ключи от машины отца без разрешения и угнал авто. Отец мальчика не знал про опубликованную видеозапись.

    «Автовладелец привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 612 КоАП РК в виде штрафа в размере 50 МРП. Автомобиль водворен на спецстоянку. Проведена профилактическая беседа с несовершеннолетним и родителями», - сообщили в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Тараз
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