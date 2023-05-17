12-летний мальчик угнал авто отца в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 12-летний мальчик взял ключи от автомобиля отца и без разрешения уехал, передает МИА «Казинформ».

Несовершеннолетнего угонщика установили полицейские. В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками УП выявлена видеозапись, на которой мальчик управлял автомобилем Subaru.

Выяснилось, что его 12-летний сын взял ключи от машины отца без разрешения и угнал авто. Отец мальчика не знал про опубликованную видеозапись.

«Автовладелец привлечен к административной ответственности по ч. 5 ст. 612 КоАП РК в виде штрафа в размере 50 МРП. Автомобиль водворен на спецстоянку. Проведена профилактическая беседа с несовершеннолетним и родителями», - сообщили в полиции.



