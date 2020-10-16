12-летний канадец нашел скелет жившего 69 млн лет назад динозавра

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - 12-летний канадец Нейтан Рашкин во время похода в провинции Альберта нашел останки динозавра. Возраст найденных мальчиком костей оценивают в 69 миллионов лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Юный палеонтолог-любитель обнаружил останки скелета, гуляя по заповеднику в пустошах Альберты вместе со своим отцом. В этом заповеднике уже не раз находили скелеты доисторических ящеров. В конце XIX века палеонтолог Джозеф Тайрелл даже нашел в пустошах Альберты нового для науки ящера, которого назвали Альбертозавром.

«Я даже не слишком волновался, хотя, наверное, должен был. Я просто был в шоке от того, что нашел настоящего динозавра», - рассказал Нейтан Рашкин, увлекающийся палеонтологией и древними животными с шести лет.

Так как останки защищены канадским законодательством, Нейтан и его отец сообщили о них в альбертский Королевский музей имени Тайрелла, эксперты которого полностью завершили раскопки скелета в четверг. В стене каньона нашли около 50 костей. Все они принадлежали одному и тому же ящеру, который погиб в возрасте трех-четырех лет. Ученые определили, что останки принадлежали гадрозавру, одному из так называемых «утконосых» динозавров, живших в меловой период. В музее говорят, что находка имеет историческое значение, потому что динозавров из того временного периода за всю историю раскопок в Альберте было найдено сравнительно немного. «Этот юный гадрозавр - очень важное открытие, потому что он жил во временной период, о котором нам очень мало известно. Мы почти не знаем, какие животные обитали тогда на территории Альберты. Находка, которую сделали Нейтан и Дион, поможет нам закрыть пробел в нашем понимании эволюции динозавров», - заявил представитель музея. Сам 12-летний археолог говорит, что находка на него повлияла. «Раньше моим любимым динозавром, как у всех детей, был тираннозавр рекс. Но теперь это абсолютно точно гадрозавр», - заявил он.



