12 костанайских госслужащих привлекли к ответственности с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области с начала года на заседаниях Совета по этике рассмотрено 32 вопроса, в итоге 12 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 32 вопросов 20 направлены на профилактику и разрешение системных проблем, возникающих при реализации госполитики в сфере госслужбы и Этического кодекса государственных служащих. Советом по этике рассмотрено 12 дисциплинарных дел в отношении 12 должностных лиц. Так, 12 госслужащих привлечены к дисответственности в виде увольнения с занимаемой должности - 2, понижения в должности - 1, предупреждения о неполном служебном соответствии - 3, строгого выговора - 3, выговора - 2, замечания - 1», - рассказал руководитель областного департамента Агентства РК по делам госслужбы Асхат Искендиров.

К дисциплинарной ответственности привлечены один аким района, два руководителя областных территориальных инспекций, два заместителя акима района, три акима сел и поселка, 3 руководителя отдела и один замруководителя отдела.

Напомним, ранее сообщалось о том, что семь руководителей госорганов привлечены к уголовной ответственности в Костанайской области