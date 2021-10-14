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    12 классов закрыты на карантин в ЗКО

    14 Октября 2021, 14:27

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области с 1 октября у 120 школьников выявлен коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, за этот срок зарегистрировано 23 случая коронавируса у преподавателей.

    По области в 10 школах вышел приказ о переводе на карантин школьников и учителей 12 классов.

    Наряду с этим, в средних специализированных учреждениях выявлено 3, а вузах 8 заболевших студентов. Ежедневно проводится мониторинг среди учителей, студентов и школьников.

    По информации департамента, с 1 октября в регионе выявлено 701 больных. Из них 59 % (406) были обследованы по симптомам ОРВИ, 26 % (186) были контактными. У 14 % (102) взяты пробы с профилактической целью, у одного процента (7) – взяли пробу перед госпитализацией в стационар.

    По возрастным особенностям, 116 заболевших – лица до 14 лет, 45 из них - 15-17 лет, 34 заболевших – 18-25 лет, 146 заболевших - 26-40 лет, 192 из них – 41-60 лет и 168 заразившихся – лица старше 60 лет. Коронавирус чаще встречается у лиц от 41 до 60 лет.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Образование Здравоохранение Общество Коронавирус в РК
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