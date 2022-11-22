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    12 казахстанцев выступят на этапах Кубка мира по шорт-треку в Алматы

    22 Ноября 2022, 19:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алматы примет два этапа Кубка мира по шорт-треку в 2022 году. Национальная федерация конькобежцев Казахстана получила такую возможность по результатам инспекционного визита представителей Международного союза конькобежцев (ISU) в июле этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Таким образом, 9-11 декабря и 16-18 декабря в Алматы состоятся III и IV этапы Кубка мира. Участие примут около 250 спортсменов из 30 стран мира.

    Соревнования пройдут в алматинском ледовом дворце «Халык Арена». На Кубке мира выступят именитые спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских и Азиатских игр, чемпионатов мира и Кубков мира предыдущих сезонов.

    Нашу страну представят 12 спортсменов:

    Мужчины:Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгали, Еркебулан Шамуханов, Санжар Жанисов

    Женщины:Ольга Тихонова, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Анастасия Астраханцева, Алина Ажгалиева, Алена Волковицкая

    Первый этап КМ состоялся в Монреале (Канада), где наши спортсмены смогли завоевать серебряную медаль в мужской эстафете. Второй этап принял Солт-Лейк-Сити (США). Там казахстанские спортсмены отметились тремя медалями: Абзал Ажгалиев – серебро (500м), Денис Никиша – серебро (500м), Адиль Галиахметов – бронза (1000м).

    После алматинских соревнований шорт-трекисты отправятся в Дрезден (Германия). Решающий и финальный этап в этом сезоне состоится в городе Дордрехт (Нидерланды).

    Фото: olympic.kz
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