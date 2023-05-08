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    12 казахстанцев стали призерами Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии

    8 Мая 2023, 05:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершилась 57-ая Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. По итогам сборная команда Казахстана завоевала две серебряные и 10 бронзовых медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Серебряные медали у учащегося 11 класса лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-инновация» г.Астаны Алихана Смета и учащегося 11 класса школы Haileybury г. Алматы Инсара Имаша.

    Бронзовые медали завоевали:

    Бекболат Мамырбеков — учащийся 11 класса специализированного лицея для одаренных детей «Білім-инновация» г.Усть-Каменогорск;

    Шәкір Жақсылық — учащийся 10 класса лицей-интерната «Білім-инновация» г.Актау;

    Диас Қоршыбек — учащийся 10 класса специализированного лицей-интерната для одаренных мальчиков «Білім-Инновация» г. Тараз;

    Кирилл Ким — учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления г. Астаны;

    Әліби Мұғалім — учащийся 11 класса лицей-интерната «Білім-инновация» г. Актау;

    Айбол Оразалин — учащийся 11 класса специализированного лицей-интерната «Білім-инновация» г. Алматы;

    Әділжан Молдағұл — учащийся 11 класса лицей-интерната «Білім-инновация» г. Актау;

    Абылай Кабдулхадыр — учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления г. Астаны;

    Ринат Илюсизов - учащийся 10 класса школы-лицей № 8 для одаренных детей г. Павлодар;

    Асанәлі Қали — учащийся 11 класса лицей-интерната «Білім-инновация» г. Костанай.

    Также специальным призом министра просвещения РК в номинации «Лучшее решение в теоретическом туре» награжден школьник из Астаны Алихан Смет. Победителям олимпиады выделены 17 грантов в пяти ведущих отечественных вузах страны.

    В 57-ой Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии участвовали 116 школьников из 21 страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК
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