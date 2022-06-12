12 Июня 2022 08:00

12 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1955) родился– депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Родился в городе Костанае. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1982).

Трудовая деятельность: инструктор Госкомспорта Казахской ССР, тренер СО «Буревестник», «Динамо», «Трудовые резервы» (1974-1982); стажер-исследователь, ассистент, заместитель декана вечерне-заочного обучения юридического факультета Казахского государственного университета (1982-1990); старший референт, заведующий сектором, помощник заместителя председателя Верховного совета РК (1990-1993); член Центральной избирательной комиссии РК (1993-1994); консультант, государственный инспектор организационно-контрольного управления, отдела аппарата, Администрации Президента РК (1994-1996); заведующий организационным отделом, заведующий административным отделом, заместитель заведующего отделом экспертизы аппарата Сената Парламента РК (1996-2016); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2016-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2017-2019).

На занимаемой должности – с сентября 2019 года.

назад (1959) родился– депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, историк (1981); Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, преподаватель истории и обществоведения (1988); Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991).

Трудовая деятельность: учитель Босагинской средней школы, инструктор Агадырского райкома, инструктор Джезказганского обкома ЛКСМК (1981-1983); декан университета марксизма-ленинизма Джезказганского обкома партии (1985); первый секретарь Джезказганского райкома ЛКСМК (1985-1989); заместитель председателя Агадырского райисполкома, заместитель, первый заместитель главы администрации, акима Агадырского района (1991-1997); первый заместитель, заместитель акима Шетского района (1997-2001); аким Актогайского района (2001-2005); заместитель акима города Караганды (2005-2006); аким Улытауского района Карагандинской области (2006-2007); аким Шетского района Карагандинской области (2007-2008); заместитель акима Карагандинской области (2008-2009); аким Осакаровского района Карагандинской области (2009-2011); аким Шетского района Карагандинской области (2011-2016).

На занимаемой должности – с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегі үшін».

назад (1963) родился– член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Уроженец Уральской (ныне – Западно-Казахстанской) области. Окончил Уральский педагогический институт имени А.С. Пушкина, учитель истории и обществоведения (1985); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2000).

Трудовая деятельность: учитель истории средней школы № 1 г. Чапаева (1985); инструктор Чапаевского райкома ЛКСМК, заведующий отделом, секретарь, второй секретарь Уральского обкома ЛКСМК (1987-1991); второй секретарь Западно-Казахстанского Союза молодежи Казахстана (1991-1992); начальник областного управления по делам молодежи, туризма и спорта Западно-Казахстанской области (1992-2000); председатель областной телерадиокомпании Западно-Казахстанской области (2000-2001); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); аким Акжаикского района (2002-2006); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользования (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016-2021); руководитель аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года

Награжден орденом «Құрмет» (2011).

назад (1964) родился– депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Уроженец г. Шымкента. Окончил Политехнический техникум, техник-строитель; Алма-Атинский народный сельскохозяйственный институт, инженер-экономист (1991); Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, экономист-финансист.

Трудовая деятельность: рабочий центрального стадиона «50 лет Октябрю» (1984-1985); заместитель директора по хозяйственным делам средней школы «Октябрь» (1985-1986); методист, инженер, главный инженер, заместитель начальника, начальник центрального стадиона имени К. Мунайтпасова (1986-1992); специалист, начальник отдела, начальник областного государственного страхового управления (1992-1997); вице-президент АО «Санур» (1997-2001); заместитель начальника ОАО «ТрансОйл» (2001-2003); депутат трех созывов (1999, 2003, 2007), председатель ревизионной комиссии Шымкентского городского маслихата (2003, 2007); секретарь Шымкентского городского маслихата (2011-2018).

На занимаемой должности – с октября 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Астанаға 10 жыл», «Астанаға 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Республикасының мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының мәслихаттарына 25 жыл», медалью за благотворительность «Сауап»; благодарственными письмами Президента РК за развитие общественно-политической и социально-экономической жизни г. Шымкента, Мажилиса Парламента РК; грамотами акимов города и области. Удостоен звания «Қазақстан Республикасы мәслихаттарының құрметті депутаты».

назад (1964) родился– заместитель акима Алматинской области.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинская) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер лесного хозяйства (1988).

Трудовая деятельность: рабочий, инженер механизированного лесного хозяйства Алакольского района, главный лесничий Алакольского лесного хозяйства, директор Алакольского филиала ГП «Каратал орманы», РГП «Талдыкорган агаштары» (1988-2005); заместитель директора, директор ГП «Алакольское лесное хозяйство» (2005-2010); аким Саркандского района (2010-2011); аким Алакольского района Алматинской области (2011-2021); аким Енбекшиказахского района Алматинской области (2021-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

назад (1966) родился– первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил бухгалтерскую школу (1984); Омский сельскохозяйственный институт, зооинженер (1992); Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, бакалавр государственного управления (2006),

Трудовая деятельность: бухгалтер совхоза (1985); зоотехник-реализатор, коммерческий директор совхоза (1992-1995); директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай» (1995-2003); заместитель, первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация» (2003-2005); начальник Северо-Казахстанского областного территориального управления (инспекции) Министерства сельского хозяйства РК (03.2006-11.2006); аким района Шал акына Северо-Казахстанской области (2006-2008); аким района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (2008-2010); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2010-2011); первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2011-2019).

На занимаемой должности – с марта 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат».

назад (1966) родился– председатель судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне – Туркестанская) области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, филолог, преподаватель казахского языка и литературы (1993); Международную академию права и рынка, юрист (2000).

Трудовая деятельность: разнорабочий первого разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области (1983-1984); монтажник второго разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области, разнорабочий колхоза имени Калинина (1987-1989); заместитель директора по торговле малого предприятия «Канат» г. Шымкента (1993-1996); консультант Международной арбитражной ассоциации г. Алматы (1996-1997); главный специалист управления по делам общественных объединений и религиозных организаций, главный специалист отдела рассмотрения обращения граждан и организации внутренней администрации МЮ РК (1997-2002); консультант государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); председатель Астраханского районного суда Акмолинской области (2004-2008); председатель Целиноградского районного суда Акмолинской области (2008-2013); председатель Алматинского районного суда г. Астаны (2013-2017); председатель районного суда № 2 Сарыаркинского района г. Астаны (2017-2020).

На занимаемой должности – с октября 2020 года.