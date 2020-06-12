12 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1955) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Родился в г. Костанай. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1982).

Трудовая деятельность: инструктор Госкомспорта Казахской ССР, тренер СО «Буревестник», «Динамо», «Трудовые резервы» (1974-1982); стажер-исследователь, ассистент, заместитель декана вечерне-заочного обучения юридического факультета Казахского государственного университета (1982-1990); старший референт, заведующий сектором, помощник заместителя председателя Верховного совета РК (1990-1993); член Центральной избирательной комиссии РК (1993-1994); консультант, государственный инспектор организационно-контрольного управления, отдела аппарата, Администрации Президента РК (1994-1996); заведующий организационным отделом, заведующий административным отделом, заместитель заведующего отделом экспертизы аппарата Сената Парламента РК (1996-2016); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2016-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

назад (1959) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, историк (1981); Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, преподаватель истории и обществоведения (1988); Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991).

Трудовая деятельность: учитель Босагинской средней школы, инструктором Агадырского райкома, инструктор Джезказганского обкома ЛКСМК (1981-1983); декан университета марксизма-ленинизма Джезказганского обкома партии (1985); первый секретарь Джезказганского райкома ЛКСМК (1985-1989); заместитель председателя Агадырского райисполкома, заместитель, первый заместитель главы администрации, акима Агадырского района (1991-1997); первый заместитель, заместитель акима Шетского района (1997-2001); аким Актогайского района (2001-2005); заместитель акима г. Караганды (2005-2006); аким Улытауского района Карагандинской области (2006-2007); аким Шетского района Карагандинской области (2007-2008); заместитель акима Карагандинской области (2008-2009); аким Осакаровского района Карагандинской области (2009-2011); аким Шетского района Карагандинской области (2011-2016).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегі үшін».

назад (1963) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Уроженец Уральской (ныне - Западно-Казахстанской) области. Окончил Уральский педагогический институт имени А.С. Пушкина, учитель истории и обществоведения (1985); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2000).

Трудовая деятельность: учитель истории средней школы № 1 г. Чапаева (1985); инструктор Чапаевского райкома ЛКСМК, заведующий отделом, секретарь, второй секретарь Уральского обкома ЛКСМК (1987-1991); второй секретарь Западно-Казахстанского Союза молодежи Казахстана (1991-1992); начальник областного управления по делам молодежи, туризма и спорта Западно-Казахстанской области (1992-2000); председатель областной телерадиокомпании Западно-Казахстанской области (2000-2001); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); аким Акжаикского района (2002-2006); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользования (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011).

назад (1964) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Уроженец г. Шымкента. Окончил Политехнический техникум, техник-строитель; Алма-Атинский народный сельскохозяйственный институт, инженер-экономист (1991); Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, экономист-финансист.

Трудовая деятельность: рабочий центрального стадиона «50 лет Октябрю» (1984-1985); заместитель директора по хозяйственным делам средней школы «Октябрь» (1985-1986); методист, инженер, главный инженер, заместитель начальника, начальник центрального стадиона имени К. Мунайтпасова (1986-1992); специалист, начальник отдела, начальник областного государственного страхового управления (1992-1997); вице-президент АО «Санур» (1997-2001); заместитель начальника ОАО «ТрансОйл» (2001-2003); депутат трех созывов (1999, 2003, 2007), председатель ревизионной комиссии Шымкентского городского маслихата (2003, 2007); секретарь Шымкентского городского маслихата (2011-2018).

На занимаемой должности - с октября 2018 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана», медалью за благотворительность «Сауап»; благодарственными письмами Президента РК за развитие общественно-политической и социально-экономической жизни г. Шымкента, Мажилиса Парламента РК; грамотами акимов города и области.

назад (1966) родился- первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил бухгалтерскую школу (1984); Омский сельскохозяйственный институт, зооинженер (1992); Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, бакалавр государственного управления (2006),

Трудовая деятельность: бухгалтер совхоза (1985); зоотехник-реализатор, коммерческий директор совхоза (1992-1995); директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай» (1995-2003); заместитель, первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация» (2003-2005); начальник Северо-Казахстанского областного территориального управления (инспекции) Министерства сельского хозяйства РК (03.2006-11.2006); аким района Шал акына Северо-Казахстанской области (2006-2008); аким района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (2008-2010); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2010-2011); первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2011-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008).