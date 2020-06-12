+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 15 °С
USD 399.47 EUR 454.64
RUB 5.80 CNY 56.53
Скачать
Новости
Вся лента >>>

12 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

12 Июня 2020 07:00
Поделиться:
12 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
12 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
11 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения» 11 июня. Календарь Казинформа «Даты. События» Как Астана получила благословение из космоса

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с детским трудом

Учрежден Международной организацией труда после конференций по борьбе с наихудшими формами детского труда и по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году. Всемирный день борьбы с детским трудом призван привлечь внимание населения планеты к проблеме использования детского труда в разных странах.

СОБЫТИЯ

В 1924 году было принято Постановление ЦИК СССР о национально-государственном размежевании Средней Азии. Казахские земли были воссоединены в составе КАССР.

В 1925 году секретариат Казахского краевого комитета РКП (б) принял решение о создании ассоциации пролетарских писателей (КазАПП). Было создано организационное бюро в составе Сакена Сейфуллина, Николая Феоктистова, Беимбета Майлина, Абдрахмана Байдильдина. Этому бюро вменены в обязанность «организация пролетарских писателей Казахстана, ведение пропагандистской работы и созыв Всеказахстанской конференции пролетарских писателей». С. Сейфуллин был назначен председателем организационного бюро по созданию Казахской ассоциации пролетарских писателей (КазАПП).

В 1934 году за три месяца до открытия первого съезда писателей СССР, состоялся Первый съезд писателей автономной Казахской Республики, который объединил всех благонадёжных литераторов в Союз советских писателей Казахстана. Первым председателем был избран Ильяс Джансугуров.

В 1957 году рабочий поселок Экибастузуголь получил статус города областного подчинения с образованием в нем горкома КП Казахстана, горисполкома и других городских учреждений, а также присоединением к нему близлежащих рабочих поселков, сел и аулов и был переименован в город Экибастуз.

В 2000году в Алматы на пересечении улиц Муканова и Толе би открылся памятник Сабиту Муканову по случаю 100-летия со дня рождения. Скульптор - Н.Ф. Соболев, архитектор - Т.Ж. Жанызбеков.

В 2014году при раскопках сарматского кургана в районе села Акжайик Махамбетского района Атырауской области обнаружены уникальные находки - золотые браслет и серьга, многочисленные золотые клепки, находившиеся на одежде, а также железные меч, кинжал, бронзовое зеркало, фрагменты керамической посуды, наконечники для стрел. Погребение датируется V веком до нашей эры - V веком нашей эры.

В 2015году Международное информационное агентство «Казинформ» и Вьетнамское новостное агентство (VietnamNewsAgency, VNA) подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на установление и развитие связей в сфере обмена информацией.

В 2015году Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрил соглашение с Казахстаном по созданию и управлению банком низкообогащенного урана в стране.

Банк предусматривает хранение низкообогащенного урана для производства топливных элементов для атомных электростанций (АЭС) в газообразной форме, не представляющей радиационной опасности. Любое государство, желающее развивать атомную энергетику, сможет обратиться в Казахстан с заявкой на топливо для своих АЭС.

В 2017году Президент Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов на встрече в Акорде вручил Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» - высшая государственная награда Республики Татарстан. Орденом награждаются за выдающиеся заслуги в развитии государственности Республики Татарстан, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка. Награждение орденом производится указом Президента Татарстана.

В 2017году на территории ЭКСПО-парка прошла торжественная церемония открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана. Аллея, украшенная малыми архитектурными формами, растянулась от улицы Ұлы дала елi до монумента 25-летия Независимости РК.

В 2017году в Атырау прошла церемония открытия памятной доски в доме видного общественного деятеля Казахстана, академика Национальной академии образования, обладателя ордена «Құрмет» Галымжана Нурышева. Ученый жил здесь в 1995-2004 годах.

В 2018году в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности был учрежден Национальный день домбры, который казахстанцы будут отмечать в первое воскресение июля.

В 2019году в Нур-Султане, во Дворце независимости, прошла торжественная церемония инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

После принесения присяги и национального Гимна Президенту были вручены удостоверение, нагрудный знак, штандарт Президента и орден «Алтын Қыран» (Орден Золотого Орла, знак высшей степени отличия Республики Казахстан).

В 2019году был создан Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, в состав которого вошли люди с независимым мышлением, имеющие свое мнение и способные доносить до власти свои идеи в правовом, конструктивном поле.

Основной целью деятельности Национального совета являются выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив