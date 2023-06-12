12 июня – День общенационального траура по погибшим в результате пожара в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 июня объявлен Днем траура по погибшим в результате пожара в области Абай, передает МИА «Казинформ».

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в результате масштабного пожара в природном резервате «Семей орманы».

«Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил Правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь. Если есть обращения к Правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все они, естественно, мы удовлетворим. Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства. Сейчас я проведу совещание, и мы безусловно извлечем из этого опыт», – сказал Глава государства.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

14 лесников погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев отложил на более поздний срок свой официальный визит во Вьетнам, который был запланирован на 11-13 июня.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества. Меры по ликвидации пожара в области Абай обсудили в Правительстве.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

«Главная на сегодня – не допустить человеческих жертв, локализовать пожар, предотвратить распространение огня на населенные пункты. Следует создать необходимые условия для размещения и проживания людей, эвакуированных из опасных районов. После нейтрализации угрозы требуется оперативно провести оценку размеров ущерба», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Всем пострадавшим, как отметил Президент, будет оказано всемерное содействие.

«Только что я встречался с родственниками погибших, обещал им оказать поддержку. Нужно обязательно сдержать данное обещание. Поручил обеспечить компенсацией семьи погибших и пострадавших. В этом вопросе не должно быть никаких проволочек», - сказал Глава государства.

8 июня в «Семей орманы» начался пожар. С первого момента чрезвычайной ситуации пожарные и спасатели приступили к работе и неукоснительно выполняют свои обязанности. В связи с масштабами масштабного пожара в городе Семей объявлено чрезвычайное положение. Специалисты все еще борются с немым врагом.

Площадь пожара вначале составляла около 20 га, затем снова вспыхнуло пламя.

Жители были оперативно эвакуированы из-за угрозы лесных пожаров селам Успенскому, поднебесному, Барышевке. Всего эвакуировано 316 человек.

Также специалисты рассказали, что тушение пожара осложняется из-за ветра и жары.