12 Июля 2022 08:00

12 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1978) родилась- заместитель председателя правления АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева».

Окончила Казахский национальный университет им. аль Фараби; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел, международные отношения; Лондонскую школу экономики в рамках международной программы «Болашак», государственное управление и менеджмент.

Трудовая деятельность: сотрудник департамента консульской службы, управления информации и анализа МИД, работала в посольствах Казахстана в Южной Корее и Великобритании; директор департамента организации обучения и мониторинга АО «Центр международных программ»; руководитель представительств АО «KazakhInvest» и ОФ «Ұлттық аударма бюросы» в Великобритании; администратор программы «Болашак» АО «Центр международных программ»; президент Центра международных программ (2019-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

назад (1980) родился- советник управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, журналистика; Алматинский институт непрерывного образования, финансист.

Трудовая деятельность: работа в городской газете «Столичное обозрение»; ТРК «31 канал», ТРК «Шахар»; РТРК «Казахстан», АО «Хабар»; сотрудник департамента по связям с общественностью в инвестиционно-промышленной корпорации «TSC-group»; пресс-секретарь министра по инвестициям и развитию РК; советник акима Астаны; директор ТОО «Редакция газеты «Вечерняя Астана»; заместитель заведующего Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021); директор департамента по работе со СМИ АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2021-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

назад (1980) родился- заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в Кустанайской области. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, экономист-менеджер (2002); Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, юриспруденция.

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник отдела криминологической экспертизы ЗАО «Институт законодательства Республики Казахстан» (2003-2005); экономист, начальник отдела в ТОО «Корпорация «АБК-Курылыс», ведущий и главный экономист, начальник отдела в ТОО «АБК Строительно-монтажное управление-3» г. Астаны (2005-2007); помощник председателя Совета директоров в АО «Билд Инвестментс групп» г. Астаны, начальник отдела в ТОО «BI GroupAlmaty», ТОО «АБК Пласт», управляющего директора по экономики и финансам в ТОО «Terra Plus.kz» (2007-2010); заместитель акима Тарановского района Костанайской области (2010-2012); аким Камыстинского района Костанайской области (2012-2013); руководитель Костанайского департамента государственного имущества и приватизации (2013-2016); руководитель департамента государственного имущества и приватизации г. Нур-Султана Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК» (2016-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2019); Почетными грамотами Министерства финансов Республики Казахстан (2018), Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК (2019).

(1951) родился– член Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

Окончил Казахский государственный университет им.С.М. Кирова, юрист; Академию общественных наук при ЦК КПСС, политолог. Трудовая деятельность: грузчик-транспортировщик Алма-Атинской коврово-ткацкой фабрики (1971-1973); курьер Ленинского районного народного суда г.Алма-Ата (1973-1974); судебный исполнитель Октябрьского районного народного суда г.Алма-Ата (1974-1977); помощник прокурора Фрунзенского района г.Алма-Ата (1977-1980); народный судья Фрунзенского, Советского районных народных судов г.Алма-Ата (1980-1984); инструктор отделов административных органов Алма-Атинского обкома и ЦК Компартии Казахстана (1984-1986); слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС (г.Москва) (1986-1988); лектор, инструктор идеологического отдела ЦК Компартии Казахстана по вопросам национальных отношений (1988-1990); советник Президентского совета Казахской ССР (1990-1991); советник председателя Верховного Совета Республики Казахстан (1991-1992); судья Конституционного суда Республики Казахстан (1992-1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1996-1999); представитель Президента Республики Казахстан в Мажилисе Парламента Республики Казахстан (1999-2001); заместитель руководителя представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2001-2004); заместитель начальника департамента юстиции по Северо-Казахстанской области (2004-2005); заместитель руководителя представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2005-2008); заведующий сектором представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2008-2014). Заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан .

Награжден орденом «Құрмет». Удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».