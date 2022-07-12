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      История Казахстана

    12 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    12 Июля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

    Этой профессии уже более 90 лет. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

    СОБЫТИЯ

    В 1838 году у реки Киыл в сражении с частями регулярной русской армии был убит Исатай Тайманов - один из предводителей восстания казахов.

    В 1925 году был образован Союз писателей Казахстана. У истоков Союза писателей республики стояли выдающиеся государственные и общественные деятели, писатели - Сакен Сейфуллин и Беимбет Майлин.

    В 1925 году вышел в свет сборник музыканта-этнографа, композитора, народного артиста КазССР Александра Затаевича «1000 песен казахского народа».

    В 1960 году на базе сектора эстрады Государственной филармонии им. Джамбула было создано Казахское государственное гастрольно-концертное объединение «Казахконцерт», переименованное в 2006 году в филиал АО «Қазақ әуендері» - «Концертное объединение Казахконцерт». Основными видами деятельности объединения была популяризация музыкального наследия, пропаганда достижений театров, творческой деятельности музыкальных коллективов, ансамблей и солистов; обеспечение концертно-зрелищных мероприятий для всех слоев населения и регионов республики.

    В 1993 году в Алматы шестью странами-учредителями и постоянными членами Организации - Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Туркменистаном, Турецкой Республикой и Республикой Узбекистан была основана Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), объединяющая тюркоязычные страны.

    Основная цель организации - сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. В состав организации входят 14 участников: шесть из них - это сами основатели, а восемь - наблюдатели - Турецкая Республика Северного Кипра, Гагаузия (тюркская автономия в составе Молдовы), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва и Республика Хакасия.

    В 2007 году на здании департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области была открыта памятная мемориальная доска генерал-майору Балгабаю Байжигитову. Почетный сотрудник КГБ-КНБ РК Балгабай Байжигитов являлся участником Второй мировой войны, прошел путь от рядового солдата до генерал-майора, от помощника оперуполномоченного до начальника областных органов КГБ. Он возглавлял управление КГБ по Актюбинской области в 1970-1985 годах. За боевые и трудовые заслуги был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, медалью «За боевые заслуги», дважды знаком «Почетный сотрудник госбезопасности».

    В 2012 году был запущен новый маршрут контейнерных поездов, соединяющий четыре страны - Южную Корею, Китай, Казахстан и Узбекистан. Маршрут начинается в Южной Корее, затем следует китайский порт Циндао (провинция Шаньдун), проходит через международный переход «Алашанькоу-Достык» на казахстанско-китайской границе и заканчивается на станции Аблык (Узбекистан).

    В 2012 году Международный координационный совет Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) включил первую казахстанскую заявку Коргалжынского государственного природного заповедника во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

    Коргалжын расположен в степной зоне Центрального Казахстана на перекрестке Центрально-Азиатско-Индийского и Сибирско-Восточно-Африканского миграционных путей перелетных птиц и является важным водно-болотным угодьем международного значения не только для Казахстана, но и для всей Азии.

    В 2014 году в Павлодаре открылась монументальная скульптура выдающегося казахского воина Баян Батыра (1714-1771).

    Бронзовое изваяние установлено в честь 300-летия со дня рождения батыра и стало данью памяти благодарных потомков человеку, защитившему казахский народ и родную землю от нашествия захватчиков.

    В 2015 году в Санкт-Петербурге было создано общественное движение по поиску останков последнего казахского хана Кенесары Касымова и возвращению этой священной реликвии на историческую Родину. Одним из первых шагов в этом направлении стал проект документального кинорасследования «Кенесары. Путь к последнему хану» под руководством российского режиссера Александра Кащенко и лидера общественного движения Айжан Кенес. В основу картины будет положена история национально-освободительного восстания казахского народа в 1837-1847 годах под руководством Кенесары Касымова.

    В 2017 году Lonely Planet - одно из самых больших и влиятельных издательств, специализирующихся на выпуске путеводителей, включило Астану в десятку самых невероятных мест в Азии, которые туристы обязаны посетить в 2017 году.

    Эксперты издательства поместили Астану, «мираж из стекла и стали в самом сердце бесконечной степи», на 5-е место рейтинга. Lonelyplanet.com пишет, что Астана, известная своими золотыми небоскребами, огромными площадями и пирамидой из матового стекла, является частью футуристического видения Президента страны Нурсултана Назарбаева.

    В 2017 году в грузинском городе Батуми прошел III международный турнир по шахматам Batumi Municipality Cup-2017, в котором юная казахстанская шахматистка Нурманова Алуа заняла первое место, не оставив шансов своим оппоненткам. Алуа одержала 6 побед и сделала 3 ничьи, не проиграв ни одной партии. В турнире приняли участие 375 участников из 19 стран.

    В 2018 году в городе Сиань провинции Шэньси КНР открылась выставка «Наследие Великой Cтепи: шедевры ювелирного искусства» и фотовыставка «Сакральный Казахстан».

    В экспозицию выставки вошел не только «Алтын адам» («Золотой человек») в полном облачении, но и обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с руническими надписями, бляха в виде двух зеркально отраженных барсов, выполненная из золота в технике штамповки и рифления V-IV вв. до н.э., уникальные произведения ювелирного искусства, датируемые началом XV века (городище Сайрам Южного Казахстана), а также находки, обнаруженные в кургане Талды-II Центрального Казахстана (середина - вторая половина VII в. до н.э.). Основная часть представленных изделий выполнена из золота и принадлежит к памятникам скифо-сибирского звериного стиля.

    В 2018 году именная звезда известной казахстанской певицы Розы Рымбаевой появилась на Площади звёзд в городе Витебске. Церемония открытия памятного знака состоялась в день официального старта XXVII Международного фестиваля искусств. На сцене амфитеатра Розе Рымбаевой за выдающийся вклад в развитие современного музыкального искусства и в дело укрепления культурных связей была вручена специальная награда Президента Беларуси А. Лукашенко «Через искусство - к миру и взаимопониманию».

    В 2021 году в Тарбагатайском районе при раскопках кургана «Елеке Сазы» археологи обнаружили уникальные артефакты эпохи древних тюрков, среди которых большой интерес вызывают две золотые подвески с изображениями коронованных каганов на золотом троне. Справа и слева от трона изображены фигуры коленопреклоненных слуг. У персонажей четко просматриваются прическа (косички) и детали одежды. На одном из изображений можно увидеть черты лица кагана.

    Найденные материалы вызовут несомненный интерес у исследователей различных стран мира и научных центров, которые занимаются изучением различных аспектов истории и культуры тюркских этносов.

    В 2021 году в Сербии 12-летний казахстанский шахматист Даниял Сапенов, набрав 8 очков из 9 возможных, завоевал первое место в международном турнире «Serbia Chess Open 2021» (среди любителей). В группе среди любителей принимали участие 194 шахматистов из 30 стран.

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