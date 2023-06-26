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    12 иностранцев выдворили из страны в Костанайской области

    26 Июня 2023, 21:33

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За первый этап ОПМ «Нелегал» в Костанайской области выдворены 12 иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Также за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности по статье 517 КоАП РК привлечен 151 иностранец. По статье 518 КоАП РК «Несвоевременное уведомление ОВД о прибытии иностранца» привлечены 88 граждан РК. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы по ст. 519 КоАП РК к ответственности привлечены 20 работодателей.

    Такие итоги оперативно-профилактического мероприятия подвели в ДП Костанайской области. Оно проходило с 19 по 25 июня и было направлено на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с ней.

    В городах Костанай, Рудный и Тобыл сотрудниками миграционной службы совместно с участковыми инспекторами полиции выявлены группы лиц (5-10 граждан Узбекистана), которые незаконно осуществляли трудовую деятельность. Доставлены и помещены в приемник-распределитель 10 иностранных граждан (УП Костаная – 6, ОП Камыстинского района – 4).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область Борьба с преступностью
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