Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    12 граждан Нигерии и двое бразильцев незаконно работали в Алматы

    28 Июля 2023, 14:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12 граждан Нигерии незаконно трудились в Казахстане. Их полицейские выявили в хостелах Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Рейды на предмет соблюдения миграционного законодательства РК направлены на предупреждение правонарушений и выявление каналов незаконной миграции.

    «В течение недели к административной ответственности привлечено 50 граждан стран дальнего зарубежья и 165 из ближнего зарубежья. 104 иностранца водворены в приемник распределитель из-за отсутствия у них документов. Еще 22 иностранных граждан выдворены за пределы Республики Казахстан.

    К административной ответственности привлечено 54 физических и юридических лиц, в том числе руководство одной из фирм, которая незаконно привлекала к трудовой деятельности двух граждан Бразилии», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

    Цель рейдовых мероприятий – поддержание общественного порядка, выявления нарушений правил пребывания в Республике Казахстан, выявление фактов незаконного привлечения к труду иностранцев, а также недопущение совершений гастрабайтерами преступлений и правонарушений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы МВД РК мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    18 подростков из Таджикистана задержали на алматинской барахолке
    Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Уральске
    Марат Жумалиев возглавил управление полиции Петропавловска
    Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в ВКО
    Популярное
    1 Глава Минсельхоза встретился с аграриями на полях в Акмолинской области
    2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау
    3 Акима наказали в Мангистауской области
    4 Боец из Казахстана нокаутировал россиянина в титульном поединке в Астане
    5 Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане