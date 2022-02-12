12 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1941) родилась- президент Республиканского детского благотворительного фонда «Бобек», общественный деятель Республики Казахстан.

Уроженка Карагандинской области. Окончила высшее учебное заведение при Карагандинском металлургическом комбинате, экономист.

Трудовая деятельность: после окончания вуза работала на Карагандинском металлургическом комбинате, ПО «Карагандауголь»; с февраля 1992 года - основатель и президент международного детского фонда «Бобек». Фонд оказывает реальную помощь обществу в решении проблем, связанных с обеспечением прав и законных интересов подрастающего поколения, занимается нравственно-духовным образованием и воспитанием детей. «Бобек» организовал во всех регионах республики фонды для поддержки и оказания помощи детям-сиротам, инвалидам, детям из многодетных семей; с июля 1994 года - президент фонда «SOS - детские деревни Казахстана» (филиал Австрийского фонда «Киндердорф «Интернациональ»); с марта 1999 года - председатель попечительского совета благотворительного фонда «Демография».

Автор нового образовательного проекта по возрождению нравственно-духовных ценностей, который называется «Самопознание».

Награждена орденом «Достык» I степени, Золотой медалью МФ «SOS-Киндердорф» за особые заслуги в решении проблем детей-сирот, Золотой медалью имени Ч. Айтматова за «Великий вклад в философию самопознания и культуры чтения», специальной наградой ЮНИСЕФ за выдающийся вклад в области защиты прав детей, лауреат премии ВОЗ имени И. Дограмачи и международной премии «Unitv», лауреат премии «Курманджан Датка» за плодотворную деятельность в области охраны здоровья, благотворительности и духовного формирования подрастающего поколения, обладатель звания «Мээрман Энее-98». В 2010 году удостоена Золотого кольца Почета - высокой награды международного фонда SOS Kinderdorf International.

назад (1948-2007) родился- известный казахстанский журналист, лауреат премии Президента Республики Казахстан в области СМИ, лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

Уроженец Красноярского края (РФ). Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Советская Чукотка» (1969-1970); корреспондент газеты «Ленинская смена» (1971-1974); корреспондент газеты «Казахстанская правда» (1974-1979); собственный корреспондент «Строительной газеты» по Дальнему Востоку (1979-1982); собственный корреспондент газеты «Труд» в Туркмении (1982-1985); собственный корреспондент газеты «Труд» в Казахстане (1985-1999); генеральный директор рекламного агентства «Караван-Эдвертайзинг» (1993-1996); заместитель редактора газеты «Караван-блиц» (1996); главный редактор газеты «Караван»; (1999); директор ТОО «Труд-Казахстан» (1999-2001); исполнительный директор ТРК «31 канал» (2001-2002); главный редактор газеты «Столичная жизнь» (2002-2005); президент АО «РГ «Казахстанская правда» (2005-2007).

Автор книг, ряда публикаций в прессе, сценария двенадцати документальных фильмов, многих очерков и документальных повестей, публицистических репортажей из Вьетнама, Афганистана, США и других стран мира.

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Ветеран труда», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»; знаком «Отличник погранвойск СССР» I, II ст., Почетным знаком ЦК ВЛКСМ.

назад (1951) родился- председатель правления Международного союза акынов-импровизаторов, поэт, журналист.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби; высшую партийную школу в Алматы.

Трудовая деятельность: главный редактор Жезказганского областного телеканала, Гостелерадио Казахской ССР (1972-1980); и.о. главного редактора Казахского республиканского телеканала (1983-1992); руководил отделами газеты «Қазақ әдебиеті» и журнала «Жұлдыз» (1992-1994); первый заместитель главного редактора газеты «Қазақ мемлекеті», главный редактор газеты «Крылья Казахстана» (1994-1996); генеральный директор Казахского радио и национального телеканала «Қазақстан» (2006-2010); советник председателя правления АО «РТРК «Казахстан»; директор Республиканского книжного музея (2013-2016).

Дважды лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Мукагали Макатаева награжден орденом «Құрмет». В течение тридцати лет активно пропагандирует искусство айтыса на республиканских телеканалах. Является членом правления Союза писателей Казахстана.

назад (1963) родился- член Союза писателей Казахстана, лауреат Международной литературной премии «Алаш», премии имени Т. Айбергенова.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая (1984).

Трудовая деятельность: исполнял должность корреспондента Куртинской районной газеты «Шұғыла» (Алматинская область), научного сотрудника Дома-музея имени С. Муканова, ответственного редактора программы «Алатау» на Казахском телевидении, редактора, заведующего отделом литературной критики журнала «Жулдыз», заместителя главного редактора информационного агентства «Ер-Дәулет»; работал заместителем главного редактора, главным редактором журнала «Қаржы-қаражат» Министерства финансов РК, ведущим редактором издательства «Баспа».

Вышел в свет его сборник повестей и рассказов «Қыр және қала хикаялары», прозаический сборник «Алтай новелласы». Книга писателя «Қызыл бөлтірік» завоевала главный приз Международного фонда Сороса.

назад (1965) родился- заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Родился в Астраханской области (РФ). Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище (1986); Военную академию бронетанковых войск (1997); Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2010).

Трудовая деятельность: начальник штаба - заместитель командира танкового батальона, командир танкового батальона, танкового полка, начальник штаба - заместитель командира механизированной дивизии, командир механизированной бригады гвардейского танкового полка танковой дивизии ГСВГ (1986-2005); заместитель начальника штаба управления командующего войсками регионального командования «Восток» (2006-2008); заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по боевой подготовке (01.2008-08.2008); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2010-2012); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба управления командующего войсками регионального командования «Астана» (2012-2013); командующий войсками регионального командования «Астана» (2013-2016); первый заместитель Главнокомандующего сухопутными войсками ВС МО РК (2016-2019); начальник Национального университета обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

назад (1977) родился- представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан (1998); Национальный университет обороны (2005), факультет Генерального штаба Национального университета обороны по специальности «Военное и государственное управление» (2015).

Трудовая деятельность: командир разведывательной группы разведывательной роты десантно-штурмового батальона войсковой части № 32363 (1998-1999); командир роты тяжелых пулеметов войсковой части № 32363 (1999-2001); заместитель командира десантно-штурмового батальона войсковой части № 32363 (2001-2006); начальник штаба - заместитель командира войсковой части № 61993 (2006-2009); командир войсковой части № 22750 (02.2009-09.2009); командир войсковой части № 25744 (2009-2012); командир войсковой части № 61993 (2012-2015); заместитель командующего Аэромобильными (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего Аэромобильными войсками ВС РК (2015-2016); начальник штаба - первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК (2016-2017); командующий войсками регионального командования «Запад» (2017-2019); командующий десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС РУ (2019-2021).

Награжден орденом «Айбын» ІІ ст.; медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

назад (1979) родилась- генеральный директор телеканала «Qazaq TV».

Родилась в г. Семипалатинске Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби, факультет международной журналистики.

Трудовая деятельность: журналист, ведущий службы новостей телеканала «Шахар», г. Алматы (2000-2005); журналист, шеф-редактор телеканала «Таң» (2005-2009); сотрудник телекорпорации «Казахстан», г. Астана (2009-2011); ведущая новостей и аналитической программы «Другими словами», ток-шоу «ВЫХОД есть!» на телеканале «Седьмой канал» (2012-2016); ведущая ряда программ на телеканалах Агентства «Хабар» (2016-2019); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (с 2020 года).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.