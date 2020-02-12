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12 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

12 Февраля 2020 07:00
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12 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ


Международный день науки и гуманизма (День Дарвина)

Отмечается ежегодно, приурочен ко дню рождения знаменитого английского учёного-натуралиста Чарльза Дарвина - основоположника теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека. Дарвин был ярким представителем науки XIX века, а его теория была расценена ещё при жизни учёного как научный переворот.


День красной руки

Цель этого дня - привлечь внимание политических лидеров и общественность к проблеме детей-солдат. 12 февраля 2002 года вступил в силу Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах. Этот протокол был принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в мае 2000 года и на данный момент подписан более чем ста странами.

В 2008 году дети и подростки организовали кампанию по сбору красных отпечатков рук. Более 250 тысяч отпечатков были собраны и презентованы Генеральному секретарю ООН Пак Ги Муну 12 февраля 2009 года бывшими детьми-солдатами из Колумбии и Кот-д'Ивуар и молодыми активистами из Германии с призывом остановить использование детей в качестве солдат.

СОБЫТИЯ

В 1955 году было принято решение о строительстве в Кзыл-Ординской области космодрома Байконур - первого и крупнейшего в мире космодрома, расположенного между городом Казалинск и посёлком Жосалы, вблизи посёлка Торетам. Занимает площадь 6 717 кв. км.

В 1992 году в Алматы состоялось подписание Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Афганистан. Дипломатическая миссия Казахстана была открыта в сентябре 2002 года в Кабуле, в июне 2003 года преобразована в посольство. Посольство ИРА в Алматы было открыто в 1993 г. (в 2005 г. передислоцировано в Астану). Также в Алматы функционирует генеральное консульство ИРА.

В 1994 году сборная суверенной Республики Казахстан впервые приняла участие в XVII зимних Олимпийских играх в норвежском городе Лиллехаммер.

В 2001 году в Павлодаре был открыт мемориальный Дом-музей Дмитрия Багаева, открывшего в начале XX века первый салон светописи. По его снимкам нынешние поколения знакомятся с жизнью и бытом казахского народа начала прошлого века. Кадры, снятые фотографом, сохранили городские пейзажи, запечатлели открытие Воскресенской железной дороги, проводы земляков на Вторую мировую войну и распашку павлодарской целины.

В 2007 году в Центральный филиал Национального банка РК поступили две коллекционные серебряные монеты номиналом 500 тенге. Качество изготовления монет - «proof», тираж – 4 тысячи штук. На первой монете изображена женщина, укладывающая в колыбель ребенка, на второй - центральная мечеть города Алматы. Масса коллекционной монеты - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 миллиметров. Стоимость - 5 тыс. тенге каждая.

В 2014 году в пустыне Кызылкум шымкентские археологи обнаружили кольчуги батыров XVIII века.

О случайной находке археологам рассказали местные жители. Историки впервые обнаружили документальное доказательство того, как казахи воевали с джунгарами три века назад. Кольчуги, накидка и даже шлем лежали так, будто их сняли и аккуратно положили на хранение.

В 2015 году «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» завершила работы по созданию лаборатории по оценке соответствия (ЛОС) спутниковой навигационной аппаратуры (СНА), с помощью которой будут проведены поверки метрологических характеристик СНА, измерение погрешностей навигационных и частотно-временных параметров, определение технических возможностей СНА морского, сухопутного, авиационного, космического, геодезического и других специальных применений.

В 2015 году фонд «Toshiba International» (Япония) передал бесценную коллекцию гравюр в Научную библиотеку Казахского национального университета им. аль-Фараби. Передача была осуществлена в рамках сотрудничества фонда c кафедрой Дальнего Востока и Южной Азии факультета востоковедения КазНУ. Дар представляет собой блестящую коллекцию известных японских укиё-э эпохи Эдо (1600-1868), также в нее входит набор книг, видеоматериалов с ознакомительной информацией об укиё-э.

В 2016 году в Баку в новом здании посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике состоялась церемония поднятия государственного флага нашей страны.

Новое здание посольства находится в собственности Казахстана и отмечается как одно из красивейших диппредставительств Казахстана за рубежом, а также среди всех иностранных загранучреждений, аккредитованных в Азербайджане. Посольство РК в АР находится в Хатаинском районе города Баку. Общая площадь земельного участка - 0,5 гектара, общая площадь здания посольства и жилого комплекса для его сотрудников - свыше 7 000 квадратных метров.

В 2016 году фильм «Ореховое дерево» режиссера Ерлана Нурмухамбетова производства АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова был показан в основной конкурсной программе 22-го Международного кинофестиваля Азиатского кино в Везуле (Франция) и получил сразу два приза - Специальный приз международного жюри («За способность вызвать улыбку, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию») и Специальный приз кинокритиков («За живой и смелый портрет сельской жизни»).

Конкуренцию казахстанскому фильму составили 8 картин из Китая, Японии, Южной Кореи, Ирана, Филиппины и Турции. Всего в рамках фестиваля было показано более 90 фильмов в разных программах.

В 2019 году в Библиотеке Первого Президента РК - Елбасы открылся цикл культурно-выставочных мероприятий, посвященных Году молодежи. Была представлена выставка произведений современного изобразительного искусства, на которой с особой торжественностью был объявлен старт большого проекта под названием «Жастар - ел тірегі».


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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