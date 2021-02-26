12 фактов незаконного вмешательства в бизнес выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области заключила с местными и иностранными инвесторами соглашения на общую сумму более 200 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в регионе действует проект «Protecting business and investments».

«С целью укрепления благоприятного инвестиционного климата, повышения доверия бизнеса и инвесторов к государственным органам региона с начала реализации проекта заключено с местными и иностранными инвесторами 29 соглашений по антикоррупционному сопровождению. Оно включает в себя правовые консультации, обеспечение качественного предоставления госуслуг и совершенствование нормативно-правовых актов», - сказал первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин.

Единственным условием для заключения соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов является ведение честного бизнеса.

Н. Жахин напомнил об усилении ответственности за воспрепятствование работе предпринимателей.

«Теперь за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов последним грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание - до 8 лет лишения свободы. В частности, в прошлом году департамент выявил 12 фактов незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса», - добавил Н. Жахин.