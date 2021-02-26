Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    12 фактов незаконного вмешательства в бизнес выявили в СКО

    26 Февраля 2021, 11:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области заключила с местными и иностранными инвесторами соглашения на общую сумму более 200 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в регионе действует проект «Protecting business and investments».

    «С целью укрепления благоприятного инвестиционного климата, повышения доверия бизнеса и инвесторов к государственным органам региона с начала реализации проекта заключено с местными и иностранными инвесторами 29 соглашений по антикоррупционному сопровождению. Оно включает в себя правовые консультации, обеспечение качественного предоставления госуслуг и совершенствование нормативно-правовых актов», - сказал первый заместитель руководителя департамента Нурлан Жахин.

    Единственным условием для заключения соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов является ведение честного бизнеса.

    Н. Жахин напомнил об усилении ответственности за воспрепятствование работе предпринимателей.

    «Теперь за вмешательство в бизнес со стороны сотрудников правоохранительных органов последним грозит до пяти лет лишения свободы вместо двух. Совершение же таких деяний руководством правоохранительных органов и судьями влечет еще более строгое наказание - до 8 лет лишения свободы. В частности, в прошлом году департамент выявил 12 фактов незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса», - добавил Н. Жахин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Коррупция Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка