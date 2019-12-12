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12 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

12 Декабря 2019 08:00
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12 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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92 года назад (1927-2006) родился КАБДОЛОВ Зейнолла - казахстанский общественный деятель, академик Академии наук РК, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель Казахстана и Кыргызстана.

Родился в Гурьевской (ныне Атырауской) области. В 1945 году поступил в Алматинский горный институт. Наряду с обучением в этом вузе посещал лекции известного писателя и ученого, профессора Мухтара Ауэзова. По его совету переходит на филологический факультет и в 1950 году с отличием оканчивает КазГУ имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: работал в Доссорской нефтяной промышленности (1943-1945); старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, почетный заведующий кафедрой казахской литературы филологического факультета Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1950-2006); главный редактор журнала «Жұлдыз» (1954-1957); заведующий сектором ЦК Компартии Казахстана (1957-1959); главный редактор газеты «Қазақ әдебиетi» и секретарь правления Союза писателей Казахстана (1959-1961); председатель диссертационного совета по защите докторских диссертаций по филологии при КазНУ имени аль-Фараби (1991-2006).

На протяжении всей творческой жизни работал над созданием учебников для средних и высших учебных заведений, над исследованием вопросов литературоведения. К юбилею своего учителя им был написан роман «Мой Ауэзов», получивший Государственную премию РК в 1998 году. Перевел на казахский язык «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, статьи и письма Николая Гоголя, комедию Александра Островского «Бешеные деньги», пьесу Максима Горького «Дети солнца» и другие.

Награжден орденами «Дружба народов» (1987), «Парасат» (2001). Удостоен премий имени Ч. Валиханова I степени АН Казахской ССР за книги «Сөз өнерi», «Арна» (1993), казахстанского ПЕН-клуба (1997), премии Тарлан «За вклад» (2005).

В 2009 году инициативной группой из числа общественных деятелей, писателей, учёных создан Фонд имени академика Зейноллы Кабдолова в городе Атырау, который в 2012 году учредил Международную награду имени академика З. Кабдолова.


91 год назад (1928-2008) родился АЙТМАТОВ Чингиз Торекулович - писатель, народный писатель Киргизской ССР (1974), народный писатель Казахстана, Герой Кыргызской Республики (1997), академик Академии наук Киргизской ССР (1974), Герой Социалистического Труда (1978), лауреат Ленинской (1963) и трёх Государственных премий СССР (1968, 1977, 1983).

Родился в кишлаке Шекер Киргизской АССР (ныне Таласская область Кыргызстана). Окончил Джамбульский зоотехникум (1948); сельскохозяйственный институт г. Фрунзе (ныне Бишкек) (1953); Высшие литературные курсы в Москве (1958).

Окончив восемь классов школы, в годы войны (1941-1945) работал секретарем сельского совета, учетчиком тракторной бригады; в 1953-1956 годах - старший зоотехник Киргизского НИИ животноводства; в 1959-1965 годах занимал должность главного редактора журнала «Литературный Кыргызстан», одновременно работал собкором газеты «Правда» по Киргизской ССР; в 1964-1986 годах был первым секретарем Союза кинематографистов Киргизии; в 1976-1990 годах - секретарем правления Союза писателей СССР; в 1986 году - первый секретарь правления Союза писателей Киргизии; в 1988-1990 годах занимал пост главного редактора журнала «Иностранная литература»; с 1990 по 1991 год - посол СССР в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург); в 1991-1994 годах - посол России в странах Бенилюкса; с 1994 по 2008 годы являлся послом Кыргызстана во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1966-1989), народным депутатом СССР (1989-1991).

Книги Чингиза Айтматова переведены на более чем 176 языков мира, изданы в 128 странах. По произведениям писателя было снято свыше 20 фильмов.

В мае 2008 года в Казани во время съемок фильма по роману писателя «И дольше века длится день...» 79-летний Чингиз Айтматов был госпитализирован с тяжелой пневмонией. Его состояние осложнилось острой почечной недостаточностью. Для дальнейшего лечения писатель был перевезен в Германию. 10 июня 2008 года Чингиз Айтматов скончался в клинике Нюрнберга. Писатель был похоронен на мемориальном кладбище «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека, рядом с могилой своего отца.

Творчество и общественная деятельность Чингиза Айтматова были отмечены многочисленными наградами. Среди его государственных наград - два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов и орден Дружбы. Он также был удостоен знака «Ак-Шумкар» Героя Киргизии, киргизского ордена «Манас» I степени, наград ряда иностранных государств. Среди кинематографических наград - Большой приз Всесоюзного кинофестиваля (1976), почетный приз Берлинского кинофестиваля Berlinale Camera Award (1996).


59 лет назад (1960) родился КУЛ-МУХАММЕД Мухтар Абрарулы - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель постоянного Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Родился в г. Чугучак (КНР). Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, журналист (1982).

Трудовая деятельность: корреспондент газеты «Темиржолы» (1982-1983); научный редактор, старший научный редактор, заведующий редакцией философии, права и социологии, ответственный секретарь, заместитель главного редактора главной редакции Казахской энциклопедии (1983-1992); директор малого предприятия «Атамура», председатель АО «Атамура», президент издательской корпорации «Атамура» (1992-1999); депутат Сената Парламента РК, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, председатель Комитета Сената Парламента РК по социально-культурному развитию (1999-2001); министр культуры, информации и общественного согласия РК (2001-2003); советник Президента РК (2003-2004); пресс-секретарь Президента РК (2004-2006); заместитель руководителя Администрации Президента - пресс-секретарь Президента РК (2006-2007); аким Кызылординской области (2007-2008); специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» (03.2008-05.2008); министр культуры и информации РК (2008-2010); министр культуры РК (2010-2012); Государственный секретарь РК (2012-2013); министр культуры и информации РК (2013-2014); советник Президента РК (2014-2015); руководитель республиканского общественного штаба претендента в кандидаты на пост Президента РК Назарбаева Н.А. (03.2015-05.2015); советник Президента РК (2015-2016), первый заместитель председателя партии «Нур Отан» (05.2016-01.2018).

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Парасат» (2010), «Барыс» ІІІ степени (2016); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1996).


44 года назад (1975) родился АХМЕТЖАНОВ Ануар Муратович - ответственный секретарь Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, экономист по международным экономическим отношениям (1996); Университет Джонса Хопкинса, Вашингтон (США) по Президентской программе «Болашак», магистр по международным финансам и международным отношениям (2000).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры «Международные экономические отношения» Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова (1996-2000); главный аналитик департамента стратегического планирования, генеральный менеджер департамента по внешне-экономическим связям, менеджер департамента по Северо-Каспийскому проекту ЗАО «ННК «Казахойл» (2000-2003); заместитель директора, директор департамента проектного анализа АО «МНК «КазМунайТениз» (2003-2004); заместитель директора, директор департамента подготовки морских проектов АО НК «КазМунайГаз» (2004-2006); главный эксперт группы по управлению нефтегазовыми активами в АО «Холдинг «Самрук-Казына» (2006-2007); исполнительный директор по проектам разведки и добычи нефти, генеральный менеджер АО «НК «КазМунайГаз» (2007-2010); первый заместитель генерального директора ТОО «СП «КазГерМунай» (2010-2012); заместитель акима Карагандинской области по промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, вопросам индустриализации и инвестиций (2012-2016); ответственный секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.


33 года назад (1986) родилась НУРЛАНОВА Зарина Нурлановна - руководитель пресс-службы Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родилась в г. Талдыкоргане. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет (2008); Казахский гуманитарный юридический университет; Бизнес-школу по программе МВА, University of Business & International Studies (UBIS) (2017).

Трудовая деятельность: менеджер департамента планирования и обслуживания клиентов ТОО «Arna Media Advertising», г. Астана (2009-2010); экономист АО «Рауан медиа групп», г. Астана (2010-2011); управляющий директор по медиапроектам АО «Казконтент», г. Астана (2011-2012); заместитель председателя правления по медиапроектам АО «Казконтент» (2012-2018); директор Института евразийской интеграции (03.2018-07.2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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