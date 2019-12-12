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12 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

12 Декабря 2019 07:00
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12 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

День сотрудников таможенных органов Республики Казахстан

Ежегодный профессиональный праздник казахстанских таможенников учрежден в честь годовщины основания таможенной службы Казахстана в 1991 году.

Основные задачи таможенных органов Республики Казахстан - обеспечение экономической безопасности РК, предотвращение незаконного вывоза материальных и культурных ценностей, ввоза оружия, наркотиков, борьба с контрабандой, обеспечение внесения таможенных пошлин в бюджет республики, организация перемещения граждан и транспорта через границу РК и другое.

Международный день нейтралитета

Отмечается в системе международных дней Организации Объединенных Наций. Был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в феврале 2017 года и впервые отмечался в декабре того же года. Отмечается в годовщину принятия резолюции о поддержке постоянного нейтралитета Туркменистана. Принятый 12 декабря 1995 года документ стал первым в истории примером поддержки нейтралитета государства ООН.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения

12 декабря 2012 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию «Здоровье населения мира и внешняя политика», которая подчеркнула важность вопроса о всеобщем медицинском обеспечении в контексте повестки дня в области развития на период после 2015 года. Всеобщий охват в рамках национальных систем здравоохранения предполагает доступ к услугам здравоохранения всех категорий населения, в том числе наименее обеспеченных, с помощью механизмов социальной защиты и первичного медико-санитарного обслуживания.

СОБЫТИЯ

В 1917 году в рамках ІІ Общеказахского съезда, который проходил с 5 по 13 декабря в городе Орынборе, была провозглашена Алашская автономия. В газете «Қазақ» был опубликован проект программы партии «Алаш». Он состоял из 10 разделов: государственное устройство, местная свобода, основное право, религия, власть и суд, защита народа, налоги, рабочий вопрос, развитие науки и просвещения, земельный вопрос. Целью партии «Алаш» стало восстановление казахского государства, нивелированного в XVIII-ХІХ веках, введение института президентства. На съезде были представлены все области и места компактного проживания казахов.

В 1991 году, руководствуясь принципами гуманизма, объективности и справедливости, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим Указом постановил лиц, привлеченных к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, считать реабилитированными.

В 1991 году был создан Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, являющийся центральным исполнительным органом, возглавляющим единую систему таможенных органов РК, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом, проводящим единую государственную таможенную политику и осуществляющим в этих целях межотраслевую координацию.

В 2006 году в Астане был открыт Эталонный центр. Глава государства Н. Назарбаев собственноручно запустил единственный в Центральной Азии эталон времени на цезиевой основе. В современном 8-этажном здании располагаются 10 лабораторий по 76 единицам эталонов и эталонного оборудования.

В 2008 году в штаб-квартире Организации Объединенных Наций состоялась церемония подписания Республикой Казахстан Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней. Казахстан стал 137 страной в мире, присоединившейся к конвенции. Документ принят Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступил в силу 3 мая 2008 года.

В ООН учрежден орган надзора за исполнением конвенции - Комитет по правам инвалидов, который уполномочен рассматривать доклады государств-участников конвенции, выносить по ним предложения и общие рекомендации, а также рассматривать сообщения о нарушениях.

В 2009 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао торжественно открыли казахстанский участок транснационального газопровода Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай. Проектная пропускная способность газопровода составляет 30 млрд кубометров в год с возможным расширением до 40 млрд кубометров в год.

В 2012 году с субтитрами на английском и казахском языках вышел в прокат фильм «108 часов» о первой казахстанской экспедиции на Южный полюс, которую совершила команда Казахского географического общества (КазГео). Это достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2013 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение памятной банкноты номиналом 1000 тенге, посвященной памятнику тюркской письменности «Kүлтегін». Памятная банкнота изготовлена на бумаге размером 134х70 мм. Преобладающий цвет банкноты желто-коричневый. Тираж - 10 миллионов штук.

В 2014 году в Астане состоялось торжественное открытие памятника французскому генералу, основателю и первому Президенту Пятой Республики Шарлю де Голлю.

Памятник легендарному французскому политическому деятелю выполнен скульптором Валерием Пирожковым, а высота бронзовой скульптуры составляет 3,1 м. Монумент расположен в микрорайоне Акбулак-3 в сквере на улице, также носящей имя Шарля де Голля.

В 2015 году в Москве, в Центральном Музее Великой Отечественной войны, на Поклонной горе состоялась торжественная церемония по передаче бронзового бюста дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика, генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова.

Бюст установлен у входа в зал трехмерной панорамы «Битва за Берлин». Именно за умелое руководство эскадрильей и боевые подвиги при штурме скопления войск противника в Берлинской стратегической наступательной операции гвардии капитан Бегельдинов удостоен своей второй медали «Золотая звезда». Указ о награждении был издан 27 июня 1945 года.

В 2016 году участникам декабрьских событий 1986 года в городе Алматы вручили медали «Желтоқсанның 30 жылдығы». Имена борцов за справедливость Кайрата Рыскулбекова и Ляззат Асановой носят улицы в Алматы, а в этом году по поручению Президента Казахстана одна из центральных улиц города также будет переименована в честь желтоксановца Ербола Сыпатаева.

В 2018 году во вьетнамском городе Ханое прошла фотовыставка Undiscovered Kazakhstan - «Неизведанный Казахстан». Жителями гостям Ханоя представили экспозицию самых интересных зданий столицы и работы из разных уголков страны, видеопрезентацию об Астане, рассказали о достопримечательностях Казахстана и об известных деятелях.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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