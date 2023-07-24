12 человек завезли корь в Казахстан из-за рубежа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова рассказала о ситуации с корью в столице. По ее словам, в этом году из других стран в Астану прибыли 12 человек, у которых в последующем подтвердили корь. Они прибыли из Египта, Узбекистана, Азербайджана, Таиланда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Службе коммуникаций города Астаны главный санитарный врач Сархат Бейсенова рассказала, как проходит контроль за приезжими из других стран на предмет разносчиков инфекции.

Сархат Бейсенова объяснила, что санитарно-карантинным пунктом на въезде в страну проводится мониторинг на постоянной основе всех прибывших путем дистанционного замера тепловизорами. При повышении температуры или каких-либо клинических проявлениях инфекционных заболеваний в обязательном порядке в адрес санитарно-эпидемиологического контроля санитарная служба на транспорте предоставляет информацию. То есть, информирует о том, что прибыл такой человек. После чего проводятся мероприятия по локализации инфекции.

«В текущем году в наш адрес поступило 11 сообщений о прибывших граждан из других стран и регионов с той или иной клиникой заболевания, по котором мы провели все мероприятия. К примеру, в этом году 12 больных прибыли из других стран, у которых в последующем подтвердили корь. Это прибывшие из Египта, Узбекистана, Азербайджана, Таиланда. Также у гражданина России, который прибыл из Таиланда, была зафиксирована лихорадка Денге, по которой мы провели все мероприятия», - отметила Сархат Бейсенова.

По словам санитарного врача, при въезде в страну очень часто регистрируются острые кишечные инфекции. В таких случаях врачу берут на контроль заболевших, проводятся мероприятия по выявлению и обследованию контактных лиц.