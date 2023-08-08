12 человек утонули с начала купального сезона в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - ​Три человека утонули за минувшие выходные в Акмолинской области. Подробности озвучил на брифинге начальник УГО, подполковник Асхат Акильжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в текущий купальный сезон зарегистрировано 12 фактов гибели на воде, в том числе 5 детей. Основными причинами являются оставление без присмотра взрослых (4), купание в нетрезвом состоянии (4), переоценка собственных сил (2) и при спасении утопающего (2).

5 августа 26-летний житель Астаны утонул в Целиноградском районе, в 10 км от села Каражар. Мужчина приехал на отдых с компанией друзей. На следующий день на затопленном участке спасателями был обнаружен и извлечен его труп.

В этот же день в Аккольском районе, в 2 км от села Красный горняк, на затопленном участке утонул 57-летний мужчина, который решил отдохнуть возле воды с одноклассниками.

6 августа в Атбасарском районе, в 5 км от села Есенгельды, на затопленном участке - в лощине - утонул 54-летний местный житель, работник ТОО «Тлекей Агро». Он в 21:00, находясь в алкогольном опьянении, утонул во время купания в необорудованном для купания месте. Труп был извлечен коллегой.

Во всех трех случаях обстоятельства гибели устанавливаются, назначены экспертизы.

«Все три факта гибели зарегистрированы в запрещенных для купания местах.

Во всех трех случаях причиной гибели послужили недооценка собственных сил и распитие алкогольных напитков. Если в прошлом году за весь купальный период у нас всего было 9 фактов гибели на воде, в том числе и четырех детей, то сейчас у нас уже 12 утонувших, а купальный сезон еще не завершен», - поделился Асхат Акильжанов.

На акваториях области были спасены 23 человека, среди которых 8 детей.

«За весь период купального сезона совместно с заинтересованными госорганами проведено 9775 рейдов, по результатам которых к административной ответственности привлечены 807 человек, по статье 440 КоАП (распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения) - 660 человек, по статье 364 КоАП (нарушение правил общего водопользования) привлечены 128 человек, по статье 582 КоАП (управление маломерным судном без индивидуальных спасательных средств) 8 человек, по статье 412 КоАП (нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах) 11 человек», - добавил спикер.

Всего в Акмолинской области функционирует 31 стационарный бассейн. Дополнительно установлено 23 каркасно-модульных бассейна, а также работают 17 неглубоких бассейнов на берегу водоемов. С начала текущего года навыкам плавания спасателями обучено 4322 ребенка.