12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки 27 декабря в Казахстане зарегистрировано 12 умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, за 27 декабря зарегистрировано 11 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и один смертельный случай при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса).

Опубликованы также данные по регионам.