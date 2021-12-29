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12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
29 Декабря 2021 08:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки 27 декабря в Казахстане зарегистрировано 12 умерших от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.
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По информации Минздрава, за 27 декабря зарегистрировано 11 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и один смертельный случай при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса).
Опубликованы также данные по регионам.
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