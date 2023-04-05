Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    12 человек пострадали от укусов скорпионов в Шымкенте

    5 Апреля 2023, 06:28

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 12 человек за три месяца покусали скорпионы в Шымкенте. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

    Скорпионы заползают в дома людей несмотря на то, что погода в городе прохладная, хотя пик их активности приходится на лето. Врачи советуют быть бдительными.

    В городской токсикологии рассказали, что за три месяца этого года к ним обратились 12 пострадавших от укусов скорпионов. Одного из укушенных пришлось госпитализировать, так как боль была невыносимая. По словам врачей, горожанам стоит быть внимательнее. Скорпионы чаще всего обитают в частных домах и любят темные места. Взрослым здоровым людям укус принесет лишь боль, но их яд опасен для детей и пожилых людей с хроническими заболеваниями.

    «Укус представляет опасность для тех, у кого есть артериальное давление, сердечное заболевание и для маленьких детей. Если скорпион укусил нужно выпить обезболивающее, любой анальгетик, который есть дома, наложить на место укуса полуспиртовой компресс, разведенный. Если есть необходимость вызвать скорую помощь», - говорит врач-токсиколог Марат Какенов.

    Больше всего обращений будет в разгар жары, по словам врачей, летом в день к ним поступает 3-4 пострадавших от укусов скорпионов. В прошлом году в городской токсикологии пролечились 75 укушенных, еще 258 человек получили амбулаторную помощь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Шымкент Общество Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Родильный дом и шесть поликлиник построят в Шымкенте
    Мошенница за 4 млн тенге пообещала безвозмездный грант жительнице Шымкента
    Туберкулез выявили у учителя в Шымкенте: начато обследование школьников
    Более 20 футбольных болельщиков доставили в полицию Шымкента
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Детский развлекательный центр открыли в райцентре Атырауской области
    5 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    Новости партнеров