12 человек погибли в давке на стадионе в Сальвадоре

САН-САЛЬВАДОР. КАЗИНФОРМ - 12 человек погибли в результате давки на футбольном стадионе в столице Сальвадора, Сан-Сальвадоре, сообщили официальные лица. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

Инцидент произошел на стадионе Cuscatlán во время матча между местной командой Alianza и командой Fas из Санта-Аны. Матч был приостановлен.

Президент Найиб Букеле назвал произошедшее беспрецедентным и заявил о начале «исчерпывающего расследования».

Полиция ранее заявила, что среди погибших семь мужчин и две женщины. Все они были старше 18 лет.

Как сообщается, катастрофа произошла после того, как большое количество фанатов попыталось попасть на стадион уже после того, как вход был закрыт.

Власти считают, что некоторым фанатам продали поддельные билеты, и заявили, что ведут расследование.

На кадрах, опубликованных местными СМИ, видно, как фанаты пытаются снести заграждения у входа на стадион.

На кадрах с прямой трансляции матча, шедшей на YouTube, видно, что матч был приостановлен после беспорядка на трибунах. Другие кадры показывают, как людей уносят на носилках сотрудники службы спасения.

Также видно, как болельщики обмахивают своими футболками лежащих на земле людей

«Это была лавина болельщиков, которые снесли ворота, - сказал журналистам волонтер из группы первой помощи Rescue Commandos. - Некоторые все еще находились под обломками в туннеле. Другим удалось пробраться на трибуны, а затем на поле, и они задохнулись».

Президент Букеле заявил, что расследовано будет все, включая действия команд, менеджеров, должностных лиц стадиона, футбольной лиги и федерации футбола Сальвадора.

«Кто бы ни был виновным, он не останется безнаказанным», - отметил он в Твиттере.

Официальные лица также сообщили, что медицинскую помощь оказали 90 пострадавшим - мужчинам, женщинам и детям, получившим многочисленные травмы.

По данным Луиса Алонсо Амайи из организации «Гражданская защита Сальвадора», медицинскую помощь получили около 500 человек, многих пришлось доставить в больницу.

Министр здравоохранения Франсиско Алаби сказал, что большинство раненых находятся в стабильном состоянии и что из больниц не поступало сообщений о смертельных случаях.

Федерация футбола Сальвадора приостановила все футбольные матчи национального уровня в воскресенье. Она также заявила, что сожалеет о случившемся и выразила поддержку семьям пострадавших.



