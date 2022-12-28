12 человек погибли от отравления угарным газом с начала отопительного сезона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате проведенных спасателями профилактических мероприятий удалось снизить гибель людей при пожарах на 12%. О МИА «Казинформ» со ссыклой на пресс-службу МЧС РК.

«Наиболее распространенные причины пожаров в быту происходят по вине человека.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона наблюдается снижение количества пожаров на 2,3%, гибели людей при пожарах - на 12%, от отравления угарным газом - в 2 раза.

Основные причины пожаров в быту – это неосторожное обращение с огнем, шалости детей с огнем (каждый шестой пожар в жилом секторе происходит по вине детей), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электроприборов, а также участившиеся в последнее время случаи поджогов», - сообщили в МЧС.

С начала отопительного сезона (с 1 октября 2022 года) в жилом секторе произошло более 1 700 тысяч пожаров.