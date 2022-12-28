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    12 человек погибли от отравления угарным газом с начала отопительного сезона

    28 Декабря 2022, 14:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате проведенных спасателями профилактических мероприятий удалось снизить гибель людей при пожарах на 12%. О МИА «Казинформ» со ссыклой на пресс-службу МЧС РК.

    «Наиболее распространенные причины пожаров в быту происходят по вине человека.

    В сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона наблюдается снижение количества пожаров на 2,3%, гибели людей при пожарах - на 12%, от отравления угарным газом - в 2 раза.

    Основные причины пожаров в быту – это неосторожное обращение с огнем, шалости детей с огнем (каждый шестой пожар в жилом секторе происходит по вине детей), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электроприборов, а также участившиеся в последнее время случаи поджогов», - сообщили в МЧС.

    С начала отопительного сезона (с 1 октября 2022 года) в жилом секторе произошло более 1 700 тысяч пожаров.

    В результате отравления угарным газом погибли 12 человек, травмированы 66 человек.

    Рост количества бытовых пожаров зарегистрирован в Абайской области, Астане, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях.

    В целях снижения рисков возникновения пожаров, гибели и травмирования людей в жилом секторе всеми территориальными департаментами усилена агитационно-профилактическая работа по соблюдению правил пожарной безопасности среди населения.

    «Во избежание чрезвычайных ситуаций при пожаре вызовите противопожарную службу по телефону «101». Выведите из квартиры детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям.

    Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью). Отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном щитке. Отключите подачу газа. Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от открывания окон и дверей. Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении людях.

    При невозможности эвакуации из квартиры выйдите на балкон и криками о пожаре привлекайте внимание прохожих и пожарных», - напомнили в пресс-службе МЧС.


    Происшествия МЧС Пожар
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