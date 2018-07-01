12-ая Министерская конференция ВТО пройдет в Астане летом 2020 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Генерального совета Всемирной торговой организации страны-члены организации единогласно проголосовали в пользу проведения 12-ой Министерской конференции ВТО в Астане в июне 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Данное решение является свидетельством доверия со стороны стран-членов ВТО к проводимым под руководством Президента Нурсултана Назарбаева экономическим реформам и либеральной торговой политике Казахстана.

Постоянный представитель Казахстана при отделении ООН в Женеве, посол Жанар Айтжанова отметила, что для молодого независимого государства, недавно присоединившегося к ВТО, большой честью является проведение столь важного заседания. Казахстан готов внести конструктивный вклад в обсуждение всех нерешенных вопросов повестки дня ВТО в целях обеспечения субстантивных результатов Министерской конференции.

Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу поблагодарил Президента и Правительство Казахстана за готовность принять Министерскую конференцию и отметил, что данный шаг является подтверждением приверженности страны ценностям и принципам многосторонней торговой системы.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, заседания которого проводятся раз в два года. В компетенцию органа входит право принимать решения по всем вопросам в рамках многосторонних торговых соглашений, в том числе утверждать новые дисциплины, регулирующих международную торговлю.

Наиболее важными итогами Министерской конференции ВТО являются Соглашение по упрощению процедур торговли и согласование запрета на предоставление экспортных субсидий на сельскохозяйственные товары.

В настоящее время перспективным переговорным направлением является согласование новой дисциплины, регулирующей субсидирование рыболовства. Кроме того, ведутся активные многосторонние обсуждения по таким вопросам, как дальнейшее сокращение предельного уровня субсидий в сельскохозяйственной отрасли, либерализация торговли в секторе услуг и регулирование в сфере электронной коммерции.

Ожидается, что в работе 12-ой Министерской конференции ВТО примут участие министры торговли 164-х стран-членов и 20 стран-наблюдателей ВТО, а общее количество участников мероприятия превысит четыре тысячи человек.