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12 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

12 Августа 2021 08:00
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12 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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60 лет назад (1961) родился ОСИН Шамиль Абзалетдинович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в г. Томск (РСФСР). Окончил профессионально-техническое училище № 1 г. Караганды (1979); Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, экономист.

Трудовая деятельность: подземный электрослесарь шахты им. Костенко (1979-1982); работал в системе государственной торговли (1984-1991); заместитель директора строительного МЧП (1991-1993); президент АО «Союзторгоборудование» (1993-1999); генеральный директор ТОО ТД «Шығыс» (1999-2009); глава крестьянского хозяйства «Шығыс» (2009-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Шапағат», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қарағанды қаласының дамуына қосқан үлесі үшін»; «Халық алғысы»; Почетными грамотами «За вклад в развитие благотворительности в Казахстане», «За активное участие в реализации стратегического курса Президента Республики Казахстан».

54 года назад (1967) родился ИДРИСОВ Канат Муратович - заместитель акима Акмолинской области.

Родился в г. Кокшетау. Окончил Кокчетавский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института, агрономия (1990); Республиканский межотраслевой институт учета и статистики, бухгалтер-экономист (1997).

Трудовая деятельность: агроном совхоза «Садовый» Кокшетауской области (с 1991 года); работал на различных должностях в Налоговом управлении по Кокшетауской и Акмолинской областям (1992-1999); председатель Налогового комитета по Атбасарскому району (2000-2006); заместитель директора «ГНПП Бурабай» (2006-2008); заведующий отделом по управлению подведомственными организациями управления делами Президента РК (2008-2018).

На занимаемой должности - с января 2018 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегi үшiн».

52 года назад (1969) родился МУРЗАБАЕВ Ержан Жиксангалиевич - представитель командования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии А.В. Хрулева (1990); Военный финансово-экономический факультет при Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации (1999).

Трудовая деятельность: начальник финансовой службы, инспектор-ревизор инспекции, заместитель начальника департамента, начальник главной финансовой инспекции, главного финансового управления Пограничной службы КНБ РК; заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

41 год назад (1980) родился БЕЙСЕМБАЕВ Мирас Берикович - заместитель председателя правления «Отбасы банк».

Родился в г. Усть-Каменогорск. Окончил Казахскую юридическую академию, юрист (2001); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, аудитор (2003); РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, банки и финансы (2017).

Трудовая деятельность: начальник управления государственных закупок, начальник отдела государственных закупок и логистики, начальник отдела по работе с имуществом административного управления, начальник управления по работе с филиалами, главный юрисконсульт АО «Казпочта» (2001-2006); заместитель директора ТОО «Вектор Строй» (2006-2009); менеджер юридического департамента АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (06.2009-09.2009); главный менеджер юридического департамента АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2009-2010); директор департамента субсидирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2010-2012); управляющий директор - член правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2012-2015); заместитель председателя правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2015-2017); заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана»(2017-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

40 лет назад (1981) родился РАИСОВ Улан Ермуханович - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления им. Т. Рыскулова (2001); Казахский гуманитарно-юридический университет (2003); University of Bath, Brunel University London (Великобритания), государственное управление (2015).

Трудовая деятельность: контролер-ревизор Комитета финансового контроля и государственных закупом МФ РК (2004-2006); работа на руководящих должностях Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2006-2013); руководитель управления F8 Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (2020-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.


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#История Казахстана   #Дата  
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