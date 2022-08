12 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день молодежи

Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 17 декабря 1999 года, одобрившей рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи (Лиссабон, 8-12 августа 1998 года).

СОБЫТИЯ

В 1970 году в Алматы было завершено строительство уникального по своей красоте здания Казахского цирка. В 1979 году программа «Земля чудес» заняла первое место на Всесоюзном конкурсе циркового искусства. В 1991 году Казахский цирк вышел из состава «Союзгосцирка» и стал самостоятельным.

В 1971 году населенному пункту Лисаковск, основанному в 1950 году, был присвоен статус города. Город расположен на правом берегу реки Тобол между водохранилищами Верхне-Тобольское и Каратомарское в Костанайской области. Один из центров добычи железной руды в Казахстане.

В 2010 году Национальный архив Республики Казахстан провел документальную выставку об истории Основного закона Казахстана - Конституции РК. Выставка, организованная на основе архивных документов и материалов, ознакомила с историей подготовки и принятия Конституции Казахстана. Для экспонирования отобрано свыше 200 документов и материалов из фондов Архива Президента РК и Национального архива РК.

В 2012 году в Лондоне на ХХХ Летних Олимпийских играх казахстанский боксер Серик Сапиев, выступавший в весе до 69 килограммов, выиграл золотую медаль. Также в последний день этих Игр копилка сборной Республики Казахстан пополнилась еще двумя наградами: казахстанский боксер Адильбек Ниязымбетов в весе до 81 килограмма завоевал серебряную медаль, а борец вольного стиля Акжурек Танатаров в весовой категории до 66 кг - бронзовую медаль. Всего по итогам Летней Олимпиады Казахстан завоевал 13 медалей различного достоинства – 7 золотых, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей.

В 2013 году в Монреале прошло заседание 23-го Всемирного горного конгресса, одним из пунктов повестки которого являлась заявка Республики Казахстан на проведение 25-го Всемирного горного конгресса в Астане в 2018 году.

Выступая на мероприятии, посол Республики Казахстан в Канаде Константин Жигалов представил казахстанскую заявку, а также проинформировал об актуальных вопросах политического и экономического развития РК, включая приоритеты Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития РК и роль металлургического комплекса в данном направлении. Члены организационного комитета конгресса единогласно проголосовали в поддержку заявки Казахстана.

В 2013 году специалисты Института археологии им. А. Маргулана, ведя раскопки в древнем городище Культобе в Южно-Казахстанской области, обнаружили уникальный архитектурный комплекс, построенный в первые века нашей эры. Высота комнат, связанных между собой проходами и арками, достигает 3-4 м. Центральное сооружение выполнено в форме креста. На месте раскопок археологи также обнаружили наконечники стрел, бронзовые изделия и остатки керамики. Именно эти находки позволили предположить, что комплекс был возведен не позднее I-II веков н.э.

В 2016 году звезда отечественного балета, ведущий солист театра Astana Opera Бахтияр Адамжан произвел фурор, одержав победу на XIII Международном конкурсе танца в Сеуле (Республика Корея). Артист завоевал первое место в старшей группе в категории «Классический танец» среди мужчин, покорив виртуозной техникой и высокопрофессиональным исполнением не только публику, но и авторитетное жюри. В Национальном театре Кореи за призовые места боролись сильнейшие артисты балета со всего мира. Танцовщики в возрасте от 11 до 35 лет состязались в трех категориях - классический танец, современный и народный.

В 2017 году школьницы из Казахстана, выигравшие гран-при на конкурсе Technovation Challenge, который проходил в Силиконовой долине, презентовали свой проект генеральному директору корпорации Google Сундару Пичаи.

Команда #MakerspaceAlmaty «/flash» победила более 100 команд со всего мира и представила свою идею на World Pitch Summit в Силиконовой долине. «/flash» - команда из четырех девочек старших классов - провела месяцы в MakerspaceAlmaty со своими наставниками, изучая, разрабатывая и программируя QamCare - мобильное приложение для повышения безопасности подростков. Название приложения QamCare происходит от казахского слова «қамкор», что означает уход и поддержку.

В 2018 году в Актау прошёл V саммит глав прикаспийских государств, на котором были обсуждены вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества на Каспии в сферах экономики, транспорта, экологии и безопасности.

Итогом саммита стало принятие исторического документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которым велась более 20 лет. В проекте документа были закреплены вопросы разграничения морской акватории, национальных донных секторов, военного сотрудничества и совместной хозяйственно-экономической деятельности, связанной с освоением биологических ресурсов, дна и недр, судоходства, охраны окружающей среды. Свои подписи под итоговым документом Актауского саммита поставили президенты Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Азербайджана - Ильхам Алиев, Ирана - Хасан Роухани, России - Владимир Путин и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.

В 2019 году старший лейтенант медицинской службы Акбопе Танатарова заняла первое место в личном зачете среди женщин на полигоне «Фориш» в Узбекистане.

В состязаниях военных врачей принимали участие 11 государств: Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Вьетнам, Зимбабве, Казахстан, Мьянма, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В 2020 году в Республике Корея была издана книга «Алтын шаңырақта шырқалған ән» со стихотворениями великого Абая Кунанбайулы на корейском языке.

В книгу, общий тираж которой составляет 1000 экземпляров, вошли 106 стихотворений и 2 эпические поэмы казахского писателя, а также статья Президента Республики Казахстана К.Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Автором книги является корейский писатель Ким Бёнг Хак.

Помимо литературного сборника, в Южной Корее появились марки с изображениями Абая и аль-Фараби. Основной почтовый оператор страны «Korea Post» впервые напечатал казахстанские марки. Дизайн марок выполнен в выдержанном стиле с отметкой 175-летия и 1150-летия великих казахских деятелей на английском языке.

В 2020 году Казахстан и ООН подписали Соглашение о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы.

Рамочная программа сотрудничества станет основным документом совместной деятельности Казахстана и ООН. Она включает в себя работу по трем направлениям: человеческое развитие и равное участие; эффективные институты, права человека и гендерное равенство; устойчивая окружающая среда и инклюзивное экономическое развитие.

В 2021 году учащиеся города Атырау Али Азаматулы и Алия Диндербай завоевали золотую медаль Организации Объединённых Наций.

Эта медаль им присуждена за реализацию одной из 17 глобальных целей Организации Объединенных Наций. Это цель устойчивого развития: «Снижение неравенства между государствами». Проект, реализованный учащимися НИШ совместно с Международной бизнес-школой «MINIBOSS», вошёл в число лучших социальных проектов среди участников из 150 стран мира.

В 2021 году норвежское движение «Bike for Peace» («Велосипедисты за мир») выпустило книгу «Шаг к миру во всем мире» («Trå til for verdensfreden»). Как подчеркнул основатель организации Туре Нэрланд, издание приурочено 45-летию «Bike for Peace» и 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Книга издана на норвежском языке.

«В этой книге мы много рассказываем о Казахстане, в том числе, о велопробеге Пекин-Алматы-Москва-Берген в 2011 году. Наше путешествие состоялось под лозунгом в поддержку пострадавших на полигоне близ Семея. В тот год мы также совершили отдельный заезд Астана-Семей-Алматы. Это не только интересная и познавательная история, но и множество великолепных фотографий», - сказал Т. Нэрланд, представляя книгу.

В 2021 году престижное музыкальное издательство Verlag Neue Musik в Германии опубликовало произведения молодого казахстанского композитора.

«Наше издательство выпускает как классиков, к примеру, Бетховена, так и значимых современных композиторов Германии, Италии, Франции и Англии. Рахат-би Абдысагин - первый казахстанский композитор, с которым мы сотрудничаем. Его талант мы открыли для себя уже давно. Я лично с ним знаком. Когда я слушаю его музыку, то узнаю в произведениях уникальный стиль. У него свой собственный музыкальный язык. Помимо продаж мы передадим его работы доцентам консерваторий, чтобы они могли показать их студентам», прокомментировал шеф-редактор издательства Verlag Neue Musik Кристоф Таггатц.