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    12 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    12 Апреля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    124 года назад (1899-1964) родился САТПАЕВ Каныш Имантаевич - выдающийся ученый-геолог, общественный деятель, доктор геолого-минералогических наук, основатель школы геологических наук и металлогении Казахстана, первый президент Академии наук Казахстана и первый союзный академик-казах.

    Уроженец Павлодарской области. Окончил факультет горного дела Томского технологического института.

    Трудовая деятельность: руководитель геологического отдела треста «Атбасцветмет» (1926-1929); начальник и главный геолог геологоразведочного отдела Карсакбайского комбината (1929-1941); директор Института геологических наук КазССР, заместитель председателя, председатель президиума Казахского филиала Академии наук СССР, президент Академии наук Казахской ССР (1941-1952); президент Академии наук республики (1955-1964).

    Неоднократно избирался депутатом в Верховные советы страны и республики, удостаивался высоких наград. Большинство научных трудов К. Сатпаева посвящено вопросам изучения геологии рудных месторождений и минеральных ресурсов Казахстана, в частности, Жезказганского медного месторождения.

    Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Отечественной войны II степени. Именем К. Сатпаева названы ледник и пик в Жетысуском Алатау, город в Карагандинской области, минерал «сатпаевит», открытый в Каратауском месторождении, гладиолус «Академик Сатпаев», малая планета. Имя К. Сатпаева присвоено Институту геологических наук Академии наук Казахстана, крупнейшему учебному заведению - Казахскому национальному техническому университету, горно-металлургическому комбинату в городе Жезказгане, нескольким аулам, более 40 школам. На доме в Алматы, где жил Каныш Сатпаев, установлена мемориальная доска.

    61 год назад (1962) родился АЙТУГАНОВ Кайрат Капарович - председатель правления Казахского агротехнического университет имени Сакена Сейфуллина.

    Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокчетавский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института, ученый-агроном (1984); очную аспирантуру Всесоюзного научно- исследовательского института экономики сельского хозяйства в городе Москве (1990); Алматинский институт энергетики и связи, инженер-экономист (2000).

    Трудовая деятельность: оператор цеха перевозки Кокчетавского почтамта (1979); ассистент кафедры Целиноградского сельхозинститута (1984-1985); агроном, старший агроном, главный экономист совхоза Карабулакский Зерендинского района Кокчетавской области (1987-1989); заместитель председателя по экономическим вопросам Кзылтуского райагропромобъединения, председатель комитета по экономике этого же района (1990-1992); работа на руководящих должностях в коммерческих структурах (1992-1996); заведующий отделом аппарата акима Кокшетауской области, заместитель начальника управления экономики Северо-Казахстанской области, начальник отдела анализа социально-экономического положения регионов Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1996-1998); директор финансово-экономического департамента, финансовый директор, заместитель председателя правления АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» (1998-2002); вице-президент ОЮЛ «Союз Фермеров Казахстана» (2003-2005); советник акима Северо-Казахстанской области, заместитель директора департамента, директор департамента, руководитель аппарата Минсельхоза РК (2005-2006); координатор проекта Всемирного банка Минсельхоза РК (2006-2007); директор департамента, финансовый директор, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления «НК «СПК «Оңтүстік» (2007-2009); председатель правления АО «Национальная компания «СПК «Оңтустік» (2009-2011); заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий «Холдинг «КазАгро» (2011-2012); заместитель акима Карагандинской области (2012-2013); аместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (2013-2014); председатель Совета директоров АО «КазАгроПродукт» (01.2014-12.2014); заместитель председателя Федерации профсоюзов РК (2014-2016); первый вице-министр сельского хозяйства РК (2016-2018); проректор Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина (2018-2020).

    На занимаемой должности - с августа 2020 года.

    Награжден орденом «Құрмет», 5 медалями.

    55 лет назад (1968) родился КОЙШИБАЕВ Галымжан Тельманович - заместитель Премьер-Министра - руководитель аппарата Правительства Республики Казахстан

    Родился в г. Кызылорде. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1991); аспирантуру Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, философ (1994).

    Трудовая деятельность: корректор ГПИ «Каззапсельпроект» (1985); референт, атташе, третий, первый секретарь, советник, советник-посланник Посольства РК в Российской Федерации (1994-2004); главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента РК (2004-2006); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике (с 2008 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству (с 2009 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Эстонской Республике по совместительству (2012-2016); заместитель министра иностранных дел РК (2016-2019); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2019-2023).

    На занимаемой должности - с марта 2023 года.

    48 лет назад (1975) родился СЕРИКБАЙ Ораз Сатыбалдыулы - директор Республиканского исламского института повышения квалификации имамов при Духовном управлении мусульман Казахстана.

    Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил медресе по подготовке чтецов Корана, г. Ташкент (1992); Университет аль-Азхар Египта (1994); Мировой университет Исламабада (1996); Государственный университет имени Абая, г. Алматы, юриспруденция (1996); Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак», религиоведение (2014); Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова, магистр экономических наук (2014); Университет «Нур-Мубарак», магистр по специальности исламоведение (2016).

    Трудовая деятельность: наиб имам мечети Алматы; преподаватель Исламского института; ректор Исламского университета; уполномоченный имам г. Астана, Акмолинской области; заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий; заведующий сектором отдела религии акимата г. Алматы; главный имам Сарыагашского региона ЮКО; старший специалист Агентства государственной службы; главный специалист отдела по делам религий департамента юстиции Астаны; директор дирекции административных зданий Управления делами Президента РК, совершил хадж; уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана Костанайской области (2011-2013); наиб муфтий Костанайской области (2013); главный имам мечети «Хазрет Султан», наиб муфтий (2013-2017); председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Казахстана (2017-2020); главный имам мечети «Райымбек батыр» филиала ДУМК Медеуского района г. Алматы (с 2022 года.

    На занимаемой должности - с марта 2020 года.

    39 лет назад (1984) родился ЖАРАСБАЕВ Серик Маратович - директор Центра олимпийской подготовки «Алматы».

    Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, физическое воспитание, государственное и местное управление (2009); Российский международный Олимпийский университет по стипендии Президента Республики Казахстан «Болашақ», спортивное администрирование (2015); Таллиннскую школу высшего управления, административное управление (2019)

    Трудовая деятельность: тренер-преподаватель по боксу, инструктор-методист по спорту Детско-юношеской спортивной школы бокса (2004-2007); главный специалист учебно-спортивного отдела, начальник учебно-спортивного отдела управления физической культуры и спорта СКО (2007-2011); главный эксперт управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета по спорту Министерства туризма и спорта РК (2011-2012); заместитель начальника управления туризма, физической культуры СКО (2012); начальник управления летних видов спорта, директор департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры (2012-2014); заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК (2014-2018); председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК (2018-2019); заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК (2019-2021); исполняющий обязанности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК (2020-2021); первый вице-президент РОО «Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга» (04.2021-11.2021); вице-министр культуры и спорта РК (2021-2023).

    На занимаемой должности - с марта 2023 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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