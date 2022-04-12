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    12 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    12 Апреля 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    123 года назад (1899-1964) родился САТПАЕВ Каныш Имантаевич - выдающийся ученый-геолог, общественный деятель, доктор геолого-минералогических наук, основатель школы геологических наук и металлогении Казахстана, первый президент Академии наук Казахстана и первый союзный академик-казах.

    Уроженец Павлодарской области. Окончил факультет горного дела Томского технологического института.

    Трудовая деятельность: руководитель геологического отдела треста «Атбасцветмет» (1926-1929); начальник и главный геолог геологоразведочного отдела Карсакбайского комбината (1929-1941); директор Института геологических наук КазССР, заместитель председателя, председатель президиума Казахского филиала Академии наук СССР, президент Академии наук Казахской ССР (1941-1952); президент Академии наук республики (1955-1964).

    Неоднократно избирался депутатом в Верховные советы страны и республики, удостаивался высоких наград. Большинство научных трудов К. Сатпаева посвящено вопросам изучения геологии рудных месторождений и минеральных ресурсов Казахстана, в частности, Жезказганского медного месторождения.

    Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Отечественной войны II степени. Именем К. Сатпаева названы ледник и пик в Жетысуском Алатау, город в Карагандинской области, минерал «сатпаевит», открытый в Каратауском месторождении, гладиолус «Академик Сатпаев», малая планета. Имя К. Сатпаева присвоено Институту геологических наук Академии наук Казахстана, крупнейшему учебному заведению - Казахскому национальному техническому университету, горно-металлургическому комбинату в городе Жезказгане, нескольким аулам, более 40 школам. На доме в Алматы, где жил Каныш Сатпаев, установлена мемориальная доска.

    60 лет назад (1962) родился ИГЕМБАЕВ Кусаин Абзалбекович - прокурор Карагандинской области.

    Родился в г. Балхаш Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1984).

    Трудовая деятельность: следователь прокуратур города Жезказган и Жанааркинского района (1986-1987); исполняющий обязанности следователя прокуратуры Жезказганской области (1987-1988); старший следователь прокуратуры г. Балхаш (1988-1992); судья Балхашского городского суда, старший помощник природоохранного прокурора (1992-1993); заместитель прокурора г. Балхаш, начальник отдела прокуратуры Карагандинской области (1993-1998); прокурор Жанааркинского района Карагандинской области (1998-2001); прокурор Бухар-Жырауского района Карагандинской области (2001-2002); прокурор г. Темиртау (2001-2006); первый заместитель прокурора Карагандинской области (2006-2008); заместитель главного военного прокурора (2008-2010); военный прокурор Восточного региона (2010-2012); первый заместитель главного военного прокурора (2012-2015); начальник департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК (2015-2017); прокурор Восточно-Казахстанской области (2017-2021).

    На занимаемой должности - с мая 2021 года.

    Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (2013).

    60 лет назад (1962) родился АЙТУГАНОВ Кайрат Капарович - Председатель Правления НАО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина»

    В 1984 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, получил квалификацию ученого агронома, в 2000 году окончил Алматинский институт энергетики и связи, квалификация - «инженер-экономист». В 1990 году окончил очную аспирантуру Всесоюзного научно- исследовательского института экономики сельского хозяйства в городе Москва. Трудовую деятельность начал в 1984 году в должности ассистента кафедры почвоведения. В период с января 1987 по 1989 годы работал агрономом, старшим агрономом-семеневодом, главным экономистом совхоза. С 1990 по сентябрь 1992 года работал в должности заместителя председателя по экономическим вопросам Кзылтуского районного агропромышленного объединения и председателя Райплана районной администрации Кокчетавской области. С сентября 1992 по октябрь 1996 года занимал руководящие должности в коммерческих структурах. С 1996 по август 2005 года работал заведующим отделом аппарата Акима Кокчетавской области, заместителем начальника Северо-Казахстанского областного управления экономики, начальника отдела Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, заместителем Председателя Правления АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» г. Астана. В период с сентября 2005 по 2007 годы руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководил проектом «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» Международного Банка реконструкции и развития (Всемирный банк). В период с декабря 2007 по июль 2011 года работал в должностях финансового директора, заместителя, первого заместителя, Председателя Правления АО «Национальная компания «СПК «Оңтүстік» в городе Шымкент. С июля 2012 года по июль 2016 года работал заместителем акима Карагандинской области, дважды занимал должность заместителя Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро«, заместителя Председателя Правления Федерации профсоюзов Республики Казахстан. С июля 2016 работал первым вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан. С 2018 года работал заместителем Председателя Правления Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина. С 27 августа 2020 года - Председатель Правления НАО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина».

    Награжден орденом «Құрмет», 5 медалями.

    54 года назад (1968) родился КОЙШИБАЕВ Галымжан Тельманович - руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Родился в г. Кызылорде. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1991); аспирантуру Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, философ (1994).

    Трудовая деятельность: корректор ГПИ «Каззапсельпроект» (1985); референт, атташе, третий, первый секретарь, советник, советник-посланник Посольства РК в Российской Федерации (1994-2004); главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента РК (2004-2006); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике (с 2008 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству (с 2009 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Эстонской Республике по совместительству (2012-2016); заместитель министра иностранных дел РК (2016-2019).

    На занимаемой должности - с марта 2019 года.

    47 лет назад (1975) родился СЕРИКБАЙ Ораз Сатыбалдыулы - директор Республиканского исламского института повышения квалификации имамов при Духовном управлении мусульман Казахстана.

    Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил медресе по подготовке чтецов Корана, г. Ташкент (1992); Университет аль-Азхар Египта (1994); Мировой университет Исламабада (1996); Государственный университет имени Абая, г. Алматы, юриспруденция (1996); Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак», религиоведение (2014); Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова, магистр экономических наук (2014); Университет «Нур-Мубарак», магистр по специальности исламоведение (2016).

    Трудовая деятельность: наиб имам мечети Алматы; преподаватель Исламского института; ректор Исламского университета; уполномоченный имам г. Астана, Акмолинской области; заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий; заведующий сектором отдела религии акимата г. Алматы; главный имам Сарыагашского региона ЮКО; старший специалист Агентства государственной службы; главный специалист отдела по делам религий департамента юстиции Астаны; директор дирекции административных зданий Управления делами Президента РК, совершил хадж; уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана Костанайской области (2011-2013); наиб муфтий Костанайской области (2013); главный имам мечети «Хазрет Султан», наиб муфтий (2013-2017); председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Казахстана (2017-2020).

    На занимаемой должности - с марта 2020 года.

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